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12.08.2019
Военное обозрение

На Филиппинах высказались об "авиазахламленности" на борту USS Ronald Reagan

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Отправленный военно-морским командованием США в Южно-Китайское море авианосец USS Ronald Reagan (Рональд Рейган) прибывает, как заявлено, с дружественным визитом на Филиппины. Появление в Южно-Китайском море входящего в число кораблей 7-го флота ВМФ США авианосца в КНР очередной попыткой США нагнетать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: topwar.ru

Тем временем в филиппинской прессе обсуждают фотографию, опубликованную американскими военнослужащими с авианосца USS Ronald Reagan. Внимание обращается на то, что на палубе авианесущего корабля ВМС США "негде развернуться при большом количестве размещённых на ней самолётов различного типа". Так, помимо палубных истребителей на борту "Рональда Рейгана" можно видеть два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (E-2 Hawkeye) со сложенными крыльями.

Десятки единиц военной авиации на палубе американского авианосца при заходе в филиппинский порт с "дружественным" визитом вызвали весьма противоречивые оценки со стороны филиппинцев. Одни говорят о том, что США таким образом продолжают демонстрировать поддержку Филиппин. Другие считают, что "усеянный" самолётами различного типа USS Ronald Reagan лишь добавляет градус накала, в том числе по вопросу спорных островов.

При этом отмечается, что с современными вооружениями того же Китая "авиазахламленность" на палубе американского корабля играет исключительно отрицательную роль для самой АУГ и является "странным отголоском 60-70-х годов": если случится реальный конфликт, то эти самолёты даже не успеют подняться с палубы.

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Страны
Китай
США
Филиппины
Проекты
Авианосец
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