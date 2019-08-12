Завершен ремонт первого самолета Як-130

Как сообщило 7 августа 2019 года АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область), оно успешно завершил летные испытания первого учебно-боевого самолета Як-130 после ремонта на предприятии. Самолет полностью готов к эксплуатации и в ближайшее время будет передан заказчику. Это знаковая веха в развитии завода и весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Первый прошедший ремонт на АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область) учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "30 красный", ранее "30 белый", бывший, предположительно, бортовой "92" красный", серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-81670), август 2019 года (с) АО "121 авиационный ремонтный завод"

На протяжении многих десятилетий 121 авиационный ремонтный завод производит ремонт и модернизацию самолетов боевой авиации. Важным этапом в развитии завода стало освоение ремонта востребованного в войсках самолета Як-130. Для этого на предприятии была проделана огромная работа по подготовке производства, освоению новых технологических процессов и переучиванию персонала.

Итогом работ стало успешное завершение летных испытаний самолета Як-130 после ремонта.

В планах завода переход на серийный ремонт самолетов данного типа и расширение номенклатуры ремонтируемой авиационной техники.

Комментарий bmpd. Таким образом, АО "121 авиационный ремонтный завод" успешно освоило ремонт самолетов Як-130 и завершило ремонт для ВКС России первого самолета этого типа, что является значимой вехой в истории Як-130. Судя по фотографиям, первым отремонтированным Як-130 стал самолет с бортовым номером "30 красный" (бывший "30 белый", бывший, предположительно, бортовой "92" красный", серийный номер 01-01) - один из трех поступивших на 121-й АРЗ в 2017 году самолетов Як-130 (изначальные белые бортовые номера "21", "24" и "30"), относящихся к 10 машинам первой производственной серии, построенной на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол" в 2009-2010 годах, и последние годы находившихся на хранении. Как можно судить, данный самолет является первым Як-130, построенным на "Соколе" и первым серийным самолетом Як-130 в целом.

Первый прошедший ремонт на АО "121 авиационный ремонтный завод" (Кубинка, Московская область) учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "30 красный", ранее "30 белый", бывший, предположительно, бортовой "92" красный", серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-81670), август 2019 года (с) АО "121 авиационный ремонтный завод"