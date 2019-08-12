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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Прокуратура выявила нарушения требований безопасности на промпредприятиях Байконура

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 9 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Проверка прокуратуры комплекса Байконур выявила нарушения промышленной безопасности при эксплуатации теплоэлектроцентрали и топливного хозяйства на производственных объектах города и космодрома.

"По результатам проверки в деятельности ГУП "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" и ГУП "Производственное объединение "Горводоканал", являющихся крупнейшими предприятиями города Байконура, выявлены нарушения требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры комплекса Байконур, опубликованном на ее сайте.

Проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов города и космодрома Байконур проводилась прокуратурой комплекса совместно со специалистами "Ростехнадзора".

В прокуратуре сообщили, что нарушения были допущены при эксплуатации теплоэлектроцентрали, топливного хозяйства, а также подстанций, являющихся опасными производственными объектами.

"В связи с этим прокурор комплекса Байконур внес генеральным директорам "Байконурэнерго" и "Горводоканал" представления, в которых потребовал устранить допущенные нарушения закона и решить вопрос о наказании виновных должностных лиц", - отмечается в сообщении.

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Страны
Казахстан
Компании
Ростехнадзор
Проекты
Байконур
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