Прокуратура выявила нарушения требований безопасности на промпредприятиях Байконура

Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Нур-Султан. 9 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Проверка прокуратуры комплекса Байконур выявила нарушения промышленной безопасности при эксплуатации теплоэлектроцентрали и топливного хозяйства на производственных объектах города и космодрома.

"По результатам проверки в деятельности ГУП "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" и ГУП "Производственное объединение "Горводоканал", являющихся крупнейшими предприятиями города Байконура, выявлены нарушения требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры комплекса Байконур, опубликованном на ее сайте.

Проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов города и космодрома Байконур проводилась прокуратурой комплекса совместно со специалистами "Ростехнадзора".

В прокуратуре сообщили, что нарушения были допущены при эксплуатации теплоэлектроцентрали, топливного хозяйства, а также подстанций, являющихся опасными производственными объектами.

"В связи с этим прокурор комплекса Байконур внес генеральным директорам "Байконурэнерго" и "Горводоканал" представления, в которых потребовал устранить допущенные нарушения закона и решить вопрос о наказании виновных должностных лиц", - отмечается в сообщении.