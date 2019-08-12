Глава Пентагона встретился с президентом и главой МИД Южной Кореи

Токио. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер в пятницу провел в Сеуле встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Ген Хва.

"Очень продуктивная встреча с президентом Мун Чжэ Ином, на которой мы обсудили текущие проблемы безопасности на Корейском полуострове", - написал Эспер в "Твиттере".

С Кан Ген Хва Эспер обсудил общие интересы США и Южной Кореи в Индийско-Тихоокеанском регионе.

"Рад был встретиться с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва и обсудить наши общие интересы в свободном и открытом Индийско-Тихоокеанском регионе", - написал Эспер.

Тема расходов на содержание американского военного контингента на территории Южной Кореи на встрече Эспера и КанГен Хва не поднималась, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники. Ожидается, что позднее в этом году США и Южная Корея проведут переговоры о доли Сеула в расходах на размещение американских военных.

Также Эспер провел встречу с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду.

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о дополнительном увеличении компенсации расходов на содержание американского военного контингента на территории Южной Кореи.

Он отметил, что ранее Южная Корея уже согласилась значительно увеличить эти взносы. В прошлом году, указал Трамп, в Сеуле согласились выплатить Вашингтону $990 млн за 2019 год.

Ранее Трамп заявлял, что минимальный взнос должен составлять $1 млрд. Тем временем Южная Корея утверждала, что масштаб ее вклада не должен превышать 1 трлн вон ($893 млн). При этом Сеул настаивает на заключении контракта сроком не менее трех лет во избежание частых переговоров о деньгах.