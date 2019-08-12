"Вопрос закрыт": депутат Рады смирился с потерей Крыма

В Киеве считают, что Россия "воюет" за Крым

Россия является "воюющей стороной" не в Донбассе, а по вопросу Крыма, заявил избранный депутат Верховной рады Олег Волошин. Тем не менее, он признал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, потому что его жители не захотят возвращаться на Украину. Об этом регулярно говорят и в России. Тем не менее украинское руководство не оставляет попыток вернуть республику себе.

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина" назвал Россию "воюющей стороной" по вопросу Крыма.

"Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос, ни на уровне Генассамблеи ООН, о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации", - сказал он в ответ на утверждение журналиста о том, что Россия якобы выступает в роли воюющей стороны в Донбассе.

Как раз с этим Волошин не согласился. По его словам, он читал множество отчетов украинского генштаба и общался с военными, после чего пришел к выводу: никто не может дать "честных оснований", что его страна "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.

Волошин также назвал вопрос о возвращении Крыма Украине закрытым.

Политик пояснил, что жители полуострова уже не позволят Киеву забрать его назад. "Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: "Ребята, вы же понимаете, что все. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!" - рассказал он.

Волошин посоветовал отложить этот вопрос на десятилетия, потому что в настоящее время есть куда более актуальная проблема - вооруженный конфликт в Донбассе, который необходимо остановить. По словам депутата, именно это является главной проблемой в нормализации отношений между украинской и российской сторонами. "Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?" - задался вопросом он.

Политик уже высказывался по вопросу Крыма в июне. Тогда он заявил в эфире телеканала NewsOne, что возвращение полуострова в состав России было лишь вопросом времени. Волошин обратил внимание, что Крым мог стать российским регионом еще в 1990-е, если бы тогда страну возглавлял не Борис Ельцин, а Владимир Путин.

"Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота", - подчеркнул он.

По его мнению, тогда Крым остался украинским только благодаря "мудрым поступкам руководства того времени".

При этом возвращение Крыма в состав Украны заложено в политической программе действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Еще во время предвыборной гонки он назвал это одной из главных своих целей наряду с прекращением вооруженного конфликта на востоке страны.

То же самое он заявил и в мае в своей инаугурационной речи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что вопроса о присоединении полуострова к Украине "не существует и существовать не может", так как Крым является одним из субъектов РФ.

Тем не менее Киев не оставляет попыток вернуть полуостров себе. В конце июля постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич сообщил изданию "Сегодня", что Украина рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма.

Он заявил, что полуостров "нужно держать на повестке мирового сообщества". Корниевич признал, что хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ и других международных организаций, но, "если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом".

Постпред подчеркнул, что до сих пор отдельной площадки или платформы для обсуждения принадлежности Крыма не было из-за позиции России по этому вопросу.

Он отметил, что она отказывается вести переговоры по полуострову.

"Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что минский формат не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", - обратил внимание политик.

Он выразил мнение, что к переговорам по этому вопросу могут подключиться также ФРГ и Франция как участники решения вопроса с Донбассом. Корниевич также предположил, что в первое время существования площадка сможет обойтись и без участия России.

Споры о принадлежности Крыма ведутся еще с марта 2014 года, когда полуостров вошел в состав России по итогам референдума. Он прошел после госпереворота на Украине.

За воссоединение с Россией тогда высказались более 96% избирателей республики.

Украина, как и большинство западных государств, не признала результаты референдума, а присоединение республики назвали "аннексией". При этом Москва неоднократно заявляла, что жители региона приняли решение демократическим путем в полном соответствии с международным правом. Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма "закрытым окончательно".

Кристина Сизова