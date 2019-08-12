В США вызвала вопросы тренировка по заправке одного воздушного танкера другим

В военно-воздушных силах США продемонстрировали тренировочную операцию 77-й эскадрильи 916-го заправочного авиакрыла.

Источник изображения: topwar.ru

Перед экипажем одного воздушного танкера была поставлена задача по дозаправке другого воздушного танкера. В частности, речь зашла о применении авиационных заправщиков Boeing KC-46A Pegasus и Boeing KC-135 Stratotanker.

После того как фото такой заправки были опубликованы командованием упомянутой дивизии, в США возникли вопросы о том, насколько целесообразно для тренировок дозаправлять один авиационный танкер с помощью другого. Одна из претензий: в случае дозаправки такого вида не в тестовых, а в боевых условиях оба воздушных танкера могут превратиться в единую цель для истребителя противника, что приведёт к полному провалу всей воздушной операции вдали от мест постоянного базирования.

В командовании отметили, что на данный момент реализуется программа по замене KC-135 Stratotanker, последний из которых произведён в далёком 1965 году, на современные заправщики "Пегас". Первый полёт Boeing KC-46A Pegasus совершил около 4-х лет назад.

В сводке говорится о том, что к 2027 года для ВВС США закупят около 180 авиационных заправщиков "Пегас". Добавлено, что ведётся подготовка и переобучение лётного состава, в том числе и с помощью представленных на снимке "упражнений".