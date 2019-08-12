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12.08.2019
Российская газета

Комфортный бронированный грузовик "Урал" создали в Миассе

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Источник изображения: rg.ru

В Российской армии и других силовых структурах давно существует потребность в защищенных рамных автомобильных шасси для монтажа на них различного вооружения и специального оборудования.


Именно к такому классу техники относится разработанный в Миассе "Урал-53099" с колесной формулой 4х4. Он имеет трехместную бронированную кабину, защищающую бойцов от осколков и пуль стрелкового оружия.

Комфортные условия обитания обеспечивают кондиционер, системы отопления и вентиляции.

В случае применения противником оружия массового поражения на борту имеется специальная фильтровентиляционная установка.

При полной массе, которая может достигать 14 500 кг, вес перевозимого груза составляет 3 000 кг. Масса буксируемого прицепа - 5 000 кг.

На автомобиле установлен дизельный двигатель с газотурбинным наддувом ЯМЗ-53677-10 мощностью 312 л. с. Трансмиссия - механическая, 9-ступенчатая.

Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1000 км.

На "Урал-53099" установлены два топливных бака емкостью по 160 литров каждый. Как подобает бронемашинам подобного типа, они с противопульным полиуретановым покрытием. Это исключает возможность возгорания при попадании пуль и осколков.

Система накачки шин управляется электроникой и контролирует давление во всех шинах.

Это защищенное автомобильное шасси демонстрировалось на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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