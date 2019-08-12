В сети обсуждается эффективность армейских пикапов "Нива" для спецподразделений

В сети развернулось обсуждение использования внедорожника "Нива" в формате пикапа для подразделений специального назначения. В качестве вооружений на таких автомобилях устанавливается как крупнокалиберный пулемёт, так и противотанковый ракетный комплекс.

Источник изображения: https://twitter.com/DenisDionisov

Обсуждение касается того, насколько эффективной может быть стрельба из того же пулемёта при движении "не по шоссе". Те, кто уже получил возможность протестировать пулемёт на "Ниве", отмечают, что вести прицельную стрельбу в таком варианте, мягко говоря, проблематично. Свой вклад здесь вносит и достаточная жёсткость автомобиля.

Однако добавляется и важная деталь: в случае ведения пулемётного огня из пикапа в движении чаще всего речь о прицельной стрельбе и не идёт. Основная задача – эффективное подавление живой силы противника, чтобы то, как принято говорить, не мог поднять головы. Кроме того, основной плюс таких лёгких пикапов – внезапность. Подразделение может атаковать легкобронированную технику, буквально вырвавшись на участок ведения огня на внедорожнике в тот момент, когда противник этого меньше всего ждёт. Так же быстро пикап с пулемётной турелью может быстро ретироваться в укрытие.

Нужно признать, что именно такую тактику часто использовали и продолжают использовать боевики в Сирии. А если тактика приносит плоды, то почему бы ею не воспользоваться, в том числе и в качестве своеобразной контрмеры в отношении тех же террористических формирований.

Если говорить о ПТРК на "Ниве"-пикапе, то здесь вопросов ещё меньше. Подъехать к точке нанесения удара, осуществить захват цели, выстрелить и "забыть" - дальше действует ракета. Такую стрельбу вполне можно совершать и в движении, учитывая скоростные параметры собственного армейского автомобиля и цели.