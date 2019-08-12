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12.08.2019
ЦАМТО

СВР получила право распоряжаться научными данными из разряда гостайны

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Штаб-квартира СВР России. архивное фото
Штаб-квартира СВР России. архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Служба внешней разведки РФ

ЦАМТО, 9 августа. Служба внешней разведки РФ пополнила список российских спецслужб, которые имеют полномочия распоряжаться сведениями в области экономики, науки и техники, отнесенными к государственной тайне.

Соответствующий президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает "РИА Новости".

Речь идет об информации о научно-технических достижениях и технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики. Ранее такими сведениями могли распоряжаться две другие спецслужбы – ФСБ и ФСО России, а также ряд министерств (в том числе, МИД, Минобороны и МЧС), ведомств, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".

Ранее СВР в части, касающейся данных в области экономики, науки и техники, получила право распоряжаться сведениями, раскрывающими содержание или направленность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, проводимых в интересах обороны и безопасности России. Кроме того, СВР имеет право распоряжаться информацией, раскрывающей направления развития работ по созданию, модернизации и применению в военных целях технологий двойного назначения.

Обеспечение руководства России разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в научно-технической сфере, содействие научно-техническому прогрессу и военно-техническому обеспечению безопасности РФ входят в перечень целей работы СВР, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Роскосмос
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