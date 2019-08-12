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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

АПЛ "Омск" готова к выполнению боевого задания

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Источник изображения: vpk-news.ru

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией.

Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что 29 июня этого года в рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке, после завершения всех технических работ, АПКРРК "Омск" был торжественно передан Тихоокеанскому флоту. 

Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение и представил Подводные силы ТОФ в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота в столице Приморья.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
К-186 Омск
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ
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