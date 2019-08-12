АПЛ "Омск" готова к выполнению боевого задания

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией.

Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что 29 июня этого года в рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке, после завершения всех технических работ, АПКРРК "Омск" был торжественно передан Тихоокеанскому флоту.

Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение и представил Подводные силы ТОФ в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота в столице Приморья.