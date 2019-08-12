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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

Американцы не могут забыть "задиристость" советского перехватчика МиГ-25

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский журнал Popular Mechanics составил собственный список лучших "задиристых" самолетов всех времен.

Попал в рейтинг и советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.

Издание отмечает, говорит Известия, что когда-то этот самолет смог неприятно удивить НАТО и военных аналитиков. МиГ-25, поступивший на вооружение в 1970-х годах, оказался прекрасным самолетом-разведчиком и перехватчиком, побившим все рекорды по скорости, высоте и дальности полетов.

При этом сбить самолет западным военным никак не удавалось из-за его передвижения на скорости в 3,2 Маха.

В первую пятерку рейтинга вошли американский одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II, американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности C-130 Hercules, стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США SR-71 Blackbird, бомбардировщик производства компании Boeing B-29 Superfortress и американский ближнемагистральный транспортник DC-3.

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Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
B-2 Spirit
C-130
МиГ-25
Компании
Boeing
Проекты
NATO
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