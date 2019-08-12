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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

При поддержке российских военных в Алеппо открылся детский лагерь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Летний лагерь для детей открылся в сирийском Алеппо при поддержке российских военных, которые помогли организаторам обеспечить питание, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.

По словам начальника отдела по воспитанию и образованию пионеров города Алеппо Рана Йоссефа, в лагере отдыхают дети в возрасте от 6 до 12 лет, в основном это дети погибших во время войны сирийских военнослужащих.

"В первую очередь мы стараемся отвлечь их от черных воспоминаний, связанных с войной, с боевиками, стараемся поменять негативное впечатление от нашего города, сложившееся за последние годы", - цитирует его РИА Новости.

В лагере открыты всевозможные секции и кружки, есть и научный кластер, где одаренных детей готовят к участию в международных конкурсах и олимпиадах.

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Страны
Россия
Сирия
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