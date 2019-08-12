Полномочия Алексея Рахманова на посту главы ОСК продлены на пять лет - газета

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Новый пятилетний контракт заключен в июне с президентом "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексеем Рахмановым, пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников, источник, близкий к ОСК и ее представителя.

Топ-менеджер возглавляет компанию с 2014 г. Срок его полномочий в "Объединенной судостроительной" по первому контракту истекал 16 июля, говорится в годовом отчете корпорации. Его кандидатура была поддержана главой министерства промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, чьим замом Рахманов был в 2012-2014 гг., и вице-премьером РФ Юрием Борисовым, который в 2012-2018 гг. курировал ОСК в части исполнения государственного оборонного заказа в качестве замминистра обороны по вооружению, сказал источник газеты в аппарате правительства.

При этом, у идеи продления полномочий Рахманова на посту руководителя судостроительной корпорации было много противников, отметили знающий его топ-менеджер крупной государственной компании и два федеральных чиновника. По словам последнего, весной и в начале лета существовала вероятность, что действовавший глава ОСК не будет переназначен, это подтверждает и другой собеседник издания.

В частности, против кандидатуры Рахманова выступали чиновники Минобороны, которые не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники, сообщил "Ведомостям" топ-менеджер одного из предприятий ОСК. Несмотря на рекордное финансирование - на перевооружение флота в 2011-2020 гг. выделялось 4,7 трлн руб., - ряд важных программ пришлось переносить на несколько лет. Это произошло, в том числе, по объективным причинам вроде необходимости импортозамещения газотурбинных установок или проблем со смежниками, оказавшимися не готовыми к серийному производству. Но "военных интересует результат, а не объяснения", заметил собеседник газеты.

Министерство обороны РФ в итоге согласовало кандидатуру Рахманова, поскольку он будет нести ответственность за реализацию новой государственной программы вооружения, вступившей в силу в 2018 г., добавил источник издания, близкий к ведомству. Его пресс-служба на запрос "Ведомостей" не ответила.

Именно Рахманов, работая в Минпромторге, разрабатывал механизмы поддержки отечественного автопрома, привязанные к уровню локализации производства, - это позволило привлечь в РФ иностранные автоконцерны, построившие в стране большое количество заводов, напомнил газете топ-менеджер крупной государственной компании. Во много благодаря нынешнему главе судостроительной корпорации автопром стал конкурентной и развитой отраслью, сказал он.

При Рахманове во главе ОСК правительство разработало меры поддержки гражданского судостроения, которые позволили начать массовое строительство рыбопромышленных судов, впервые почти за 60 лет заложить круизные лайнеры, сказал изданию сотрудник компании-заказчика. С 2014 по 2019 гг. компании удалось значительно увеличить поставки кораблей для ВМФ, также почти в 2,5 раза выросло производство гражданской продукции, добавил федеральный чиновник.

С 2014 по 2018 г. консолидированная выручка компании выросла в 1,5 раза, а количество выплаченных налогов - в 2,25 раза до 54 млрд руб., отметил представитель ОСК. В 2018 г. она впервые в своей истории на 100% выполнила гособоронзаказ, добавил собеседник "Ведомостей", за 5 лет корпорация систематизировала корпоративную структуру и централизовала важные функции, например маркетинга и продаж гражданской продукции, закупки. Если за первые 5 лет работы ОСК в 2008-2013 гг. было сдано 45 судов, то за последние пять лет уже 66, подчеркнул представитель компании.

Корпорация досталась Рахманову в непростом положении - с недозагрузкой, слабой управленческой командой на отдельных верфях, напомнил "Ведомостям" генеральный директор крупнейшего заказчика рыболовецких судов, "Русской рыбопромышленной компании", Федор Кирсанов. Он считает, что топ-менеджер "сделал максимум возможного, чтобы исправить положение".

Теперь перед ОСК стоят новые задачи. "Верфям необходимо повышать эффективность строительства, снижать его сроки и себестоимость, чтобы обеспечить конкурентоспособность по сравнению с зарубежными верфями. Сегодня, к сожалению, (у них - ИФ) в целом недостаточно экспертизы и опыта в области гражданского судостроения. Поэтому в сроках и бюджете они уступают зарубежным коллегам", - указал Кирсанов.

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший в этой отрасли холдинг РФ, объединяет около 40 верфей, конструкторских бюро и научно-исследовательских центров. Строит как военные корабли, так и гражданские суда, а также атомные ледоколы и атомные подводные лодки. Консолидированная выручка ОСК в 2018 г. составила 349 млрд руб., EBITDA - 21,2 млрд руб.

Служба финансово-экономической информации

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