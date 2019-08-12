Войти
12.08.2019
Известия.ru

В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57

855
1
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперт в области обороны и нацбезопасности Кайл Мизоками в своей статье для издания National Interest порассуждал о возможном столкновении американского истребителя пятого поколения F-22 и российского Су-57 и рассказал, какой самолет может выйти победителем в бою.

По словам специалиста, конструкции обоих истребителей дают им разные преимущества на разных дистанциях.

Так, F-22 Raptor назван сильным бойцом за счет своей скрытности. Американский самолет в случае уклонения от радара противника способен устроить засаду и нанести скрытый удар, что делает его опасным на близких расстояниях.

При этом Су-57 может обнаруживать и устранять угрозы даже на больших расстояниях благодаря своему уникальному радару, а скоростные возможности самолета позволяют ему быстро наносить удар или уходить от потенциальной опасности.

"Как только два противоборствующих истребителя окажутся в поле видимости, комбинация маневренности Су-57, инфракрасного поиска и отслеживания сделает его смертельным противником", - пишет Мизоками.

Эксперт отмечает, что о российском новом истребители известно не так много, поэтому сложно предположить, как завершится реальный бой, однако его системы поиска, слежения и маневренность дают ему преимущество перед американским самолетом.

"Если эти двое когда-либо встретятся, это будет битва на века, но будем надеяться, что этого не произойдет, и мы сможем лишь предполагать, как сложится бой", - добавил Микозами.

7 августа были названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
03.03.2016
Битва за воздух: сможет ли F-35 побить российские самолеты
26.08.2013
На Московском авиасалоне Россия представит новейшие истребители «Сухого»
15.02.2010
Истребитель с "человеческим интеллектом"
13.09.2007
МЕТАМОРФОЗЫ. ГЛАВНАЯ ДИЛЕММА АВИАПРОМА. Быть ли истребителю 5-го поколения «тяжелым», но малочисленным, или «легким», но массовым
24.01.2007
Generation Next. Россия и Индия могут создать истребитель пятого поколения
1 комментарий
№1
12.08.2019 15:48
В 100 процентах из ста исход воздушного боя будет зависит от обстановке и пилота!а не в небольшом превосходстве в каком то из параметров.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей