В мире оценили новейший российский беспилотник "Охотник"

В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник "Охотник" совершил первый полет. Аппарат успешно в течение 20 минут облетел аэродром на высоте 600 м, а затем приземлился.

Российская новинка активно обсуждается военными экспертами во всем мире.

Так, китайское издание Sohu отмечает, что появление БПЛА "Охотник" показало, что Россия до сих пор входит в число стран с сильнейшей военной промышленностью.

Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" и имеет сравнительно небольшие размеры. При этом его стелс-характеристики оказываются лучше, чем у китайского истребителя J-20, пишет газета.

Кроме того, БПЛА может быть использован совместно с истребителями пятого поколения Су-57, что повысит эффективность выполнения заданий.

Эксперты американского издания The Drive в свою очередь отмечают, что дизайн "Охотника" напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция беспилотника может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими Су-57.

7 августа источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что до конца года "Охотник" осуществит еще несколько полетов и выполнит усложненные задачи.