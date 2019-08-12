ОДК ожидает сертификацию EASA на производство двигателей для МС-21 в 2020 г
Авиадвигатель ПД-14.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Пермь. 9 августа. ИНТЕРФАКС - АО "ОДК-Пермские моторы" (входит в АО "ОДК" госкорпорации "Ростех") рассчитывает пройти сертификацию Европейского агентства безопасности полетов (EASA) производства двигателей ПД-14, которыми будут оснащаться самолеты МС-21, в 2020 году, сообщил журналистам управляющий директор компании Сергей Попов.
"В 2018 году мы направили документы в EASA, целый год шло обсуждение этих документов (...) В марте 2019 года состоялся первый визит комиссии EASA, следующие визиты состоятся в сентябре-октябре этого года. Они также планируют приехать весной и осенью 2020 года. На основании этих аудитов завод должен получить сертификат на производство двигателей ПД-14 по европейским нормам и правилам", - сказал Попов.
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