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12.08.2019
Военное обозрение

Sohu: МБР "Сармат" прикрыла слабость российского флота

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Россия, всегда выступавшая в роли высокорейтинговой военной державы, проявляла определенную осторожность в части раскрытия информации, касающейся ряда тяжелых вооружений. Завесой тайны была покрыта и стратегическая ракета РС-28 “Сармат”. Китайское издание Sohu рассуждает о том, что привело к ее рассекречиванию.

Источник изображения: topwar.ru

Как оно указывает, “Сармат” позиционируется как крупнейшая в мире МБР. Сведения о ее пуске в 2018 году появились после долгого периода молчания относительно данного изделия. Вплоть до этого момента не было представлено ни одного изображения, касающегося этой разработки.

Однако в итоге российская сторона не только озвучила конкретные параметры ракеты, но и показала производственную линию, на которой она изготавливается. Данный сюжет был призван продемонстрировать готовность Москвы наладить ее масштабный выпуск.

[Это] означает, что Россия достигла критического момента. В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость. Так, ВМФ РФ был дискредитирован из-за своей устаревшей техники в ходе маневров флота НАТО. Чтобы восстановить свое достоинство, русские военные решили дебютировать свою убийственную ракету.

- отмечает Sohu.

С его слов, Кремль желает, чтобы американские военные поняли, что российские войска по-прежнему играют сдерживающую роль в мире. Чтобы оценить высокий потенциал “Сармата”, достаточно взглянуть на время его “доставки” на территорию США: оно составит лишь полчаса, в то время как китайской МБР "Дунфэн-41" нужен для этого целый час, делает вывод Sohu.

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Кредитование
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-41
Сармат МБР
Проекты
NATO
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