Китай идет на Север

Официально признаны арктические амбиции Пекина

Довольно быстрое изменение климата в Арктике стало причиной активизации претензий крупных держав за доминирование в этом регионе планеты. Большая часть пространства за полярным кругом почти круглый год была покрыта льдами, что делало практически невозможным доступ к хранящимся в его недрах огромным богатствам. Теперь открываются новые возможности, включая и оборонные. По подсчетам Геологической службы США, в Арктике содержится 30% мировых запасов природного газа, 13% – нефти, 9% – угля, а также значительные объемы металлов и редких минералов. Свои виды на Арктику имеет и КНР, которая не является членом основанного в 1996 году Арктического совета (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, РФ, Швеция, США). Китай объявил себя приарктическим государством и шесть лет назад получил статус наблюдателя при этой организации.

Арктическое направление

В течение более чем 20 лет Крайний Север считался регионом, который не может рассматриваться как арена военного соперничества. Однако в последнее время ситуация довольно резко изменилась. Политики и военные разных стран стали все больше говорить о стратегической значимости Арктики для обеспечения их национальной безопасности и возможного превращения ее территории в новый военный домен.

Политика противостояния крупных арктических стран, прежде всего России и США, стала во все большей мере проявляться в Арктике, поскольку каждая из них стала все больше осознавать растущее значение региона для реализации их стратегических интересов. Более пристальное внимание к вопросам освоения Арктики начали проявлять и неарктические страны. КНР стала более активно продвигаться в северном направлении. По своему географическому положению Китай – одно из континентальных государств, ближайших к Северному полярному кругу, но не имеющих границ с Арктикой, кратчайшее расстояние до них составляет более 1500 км. Но интерес Поднебесной к этой части земного шара вполне объясним. Он определяется национальными интересами и получением возможного доступа к природным богатствам Арктики, что продиктовано определенным дефицитом сырья и других ресурсов, необходимых для развития китайской экономики. Кроме того, прогнозируемое глобальное потепление в перспективе предполагает выгоду от использования как СевероЗападного прохода от берегов Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг, так и Северного морского пути (СМП), проходящего вдоль береговой линии России. Планы России соединить СМП с китайским морским маршрутом в рамках международной инициативы КНР "Один пояс – один путь", анонсированные в апреле этого года на V Международном арктическом форуме в СанктПетербурге, были поддержаны президентом России Владимиром Путиным на первом заседании круглого стола форума с аналогичным названием в Пекине.

Китайские лидеры постоянно заявляют о том, что Арктика не входит в сферу их военных интересов. Они говорят только о ее научной значимости. На научные исследования в Арктике КНР ежегодно тратит более 60 млн долл. В Шанхае открыты Полярный научноисследовательский институт Китая и КитайскоСевероарктический исследовательский центр. Финансируется работа научноисследовательских станций в исландском Кархолле и на норвежском архипелаге Шпицберген. Власти Китая подписали официальный договор с Финляндией о создании научноисследовательского центра при Арктической космической обсерватории в провинции Лапландия. На севере Швеции в Кируне в 2016 году была построена китайская Северная полярная наземная станция для управления спутниками дистанционного зондирования, которая повышает эффективность передачи данных со спутников. Правда, Министерство обороны Швеции выразило свое неудовлетворение этим фактом, поскольку его эксперты считают, что эта станция может использоваться китайскими военными для ведения глобального наблюдения.

Арктическая стратегия

В январе прошлого года Информационное бюро Государственного совета КНР обнародовало документ "Политика Китая в Арктике". Как отмечали многие эксперты, при очевидном стратегическом характере китайской арктической политики она до этого момента не была закреплена виде самостоятельного документа. Китай не торопился с официальным оформлением своих стратегических установок на Крайнем Севере и продолжал проводить осторожный внешнеполитический курс, заверяя своих партнеров в том, что его арктическая политика базируется на принципах уважения, сотрудничества и взаимной выгоды.

Какихто абсолютно новых аспектов арктической политики Поднебесной в документе не содержится. Подходы, предложения и концепции арктической стратегии китайские чиновники и дипломаты неоднократно озвучивали на разных международных площадках. Однако появление специализированной стратегии Китая стало официальным признанием китайскими властями своих арктических амбиций.

В документе, указывая на возрастающее значение Арктики для мирового сообщества ввиду открывающихся перспектив в сфере добычи ресурсов, торговых маршрутов, науки, а также новых вызовов безопасности и экологии Китай признает себя государством, вносящим существенный вклад в развитие региона, поскольку его деятельность в Арктике охватывает все ключевые аспекты. В связи с отсутствием специального документа, регулирующего международные отношения в регионе, Арктика целиком находится под юрисдикцией базовых соглашений международного права (Устав ООН и Конвенция ООН по морскому праву), Пекин юридически обосновывает свои права на участие в региональных процессах.

Главной целью новой стратегии Китая является интернационализация Арктики, то есть сохранение за регионом открытого, регулируемого нормами международного права режима. Хотя Китай и провозглашает себя приарктической страной, Пекин не заявляет о какихто исключительных правах в этом регионе. Апеллирование же к международному праву и СБ ООН, в котором КНР обладает правом вето, при регулировании политических и экономических процессов в Арктике делает Китай активным, полноправным и влиятельным региональным игроком.

Во главу своей политики в регионе Китай продолжает ставить принципы уважения, сотрудничества и взаимной выгоды и дополняет их принципом стабильности, который предполагает создание устойчивого экономического режима в Арктике. В документе выделяется пять основных направлений арктической политики КНР, включая научные исследования, расширение представлений об этом регионе, охрану его экологии и борьбу с негативными климатическими изменениями, разработку арктических ресурсов в соответствии с нормами международного права, активное участие в межгосударственном диалоге арктических государств, а также обеспечение безопасности и стабильности Арктического региона. Конечной целью политики объявляется обеспечение устойчивого развития и освоения Арктики при соблюдении интересов всех заинтересованных сторон.

Ледокольные достижения

Как уже отмечалось, в последние годы арктический вектор стал одним из важнейших направлений китайской внешней политики. Руководство Китая прекрасно понимает, что главным инструментом освоения Крайнего Севера и защиты там национальных интересов является ледокольный флот, и лидеры Пекина активно движутся в этом направлении.

У Китая есть несколько малоразмерных военных ледоколов, которые не могут работать в полярных регионах, и один большой гражданский ледокол "Снежный дракон – 1", который Китай приобрел у Украины еще в 1990е. Это был даже не совсем ледокол, а транспортное судно усиленного ледового класса "Витус Беринг". Оно строилось на Херсонском судостроительном заводе и в 1993 году было готово на 83%, когда его приобрели китайцы. За год Китай закончил его строительство, и ледокол был спущен на воду. Он дважды подвергался серьезной модернизации. На судне установили новый двигатель и разместили глубоководный спускаемый аппарат. Ожидается, что ледокол останется в строю до 2030 года.

22 июля КНР приняла в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки "Снежный дракон – 2". Корабль оснащен современным оборудованием для океанографической съемки, мониторинга полярного ледового покрытия, изучения атмосферных и экологическихусловий, морского дна, биологических ресурсов. Кроме того, ледокол займется снабжением научных объектов страны в арктических и антарктических регионах. Судно передано в распоряжение Института полярных исследований. Этой осенью после проверки эксплуатационных характеристик его планируется отправить в экспедицию к берегам Антарктиды. В будущем ледокол будет использоваться для проведения исследовательских работ в Арктике.

Весной этого года китайские СМИ сообщили, что в ближайшее время начнется строительство атомного ледокола водоизмещением 30 тыс. т. Впервые информация об этом появилась в середине прошлого года, когда на сайте китайской национальной атомной корпорации CNNC был опубликован тендер на строительство атомного ледокола. Проект, созданный по заказу китайской компании Maritime Nuclear Power Development, совместного предприятия, учрежденного корпорацией CNNP в качестве главного акционера и Shanghai Electric в качестве одного из миноритарных акционеров, предусматривает строительство первого атомного надводного судна ледокольного типа в Китае.

Американские обеспокоенности

Сегодня некоторые страны, прежде всего США, начинают рассматривать Арктику через военную призму. Вашингтон считает, что Арктика стала "очагом глобальной конкуренции" не только с экономической, но и с военной точки зрения.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на заседании Арктического совета на уровне министров, состоявшемся в мае этого года в финском городе Рованиеми, объявил, что Америка обеспокоена действиями КНР в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. Помпео обвинил Китай в агрессивных устремлениях в этом регионе.

Он напомнил о том, что Россия объявила о планах соединить Северный морской путь с китайским морским маршрутом в рамках инициативы "Один пояс – один путь". "Китай уже развивает морские пути в океане в Арктике. Это часть знакомой тенденции. Пекин пытается развивать критическую инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих, в некоторых случаях создавая постоянное присутствие китайских сил безопасности", – сказал Помпео. Он также заявил, что "Китай может использовать свое исследовательское гражданское присутствие в Арктике для укрепления военного присутствия, включая развертывание в регионе подводных лодок для потенциального сдерживания ядерных атак", и что США "нужно внимательно изучить эти действия". По словам главы внешнеполитического ведомства, Америка будет "учитывать тенденции к агрессивному поведению Китая" и в других регионах. Он также объявил, что США намерены усилить свое военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю за полярным кругом.

В начале мая Министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад Пентагона Конгрессу "Военная мощь Китая" (Military and Security Developments Involving the People’s Republic of Сhina), в котором дан обзор состояния ВС КНР в 2018 году и направлений их развития в ближайшей перспективе. В документе, подготовленном аналитиками военного ведомства США, в соответствии с действующим федеральным законодательством оцениваются возможные угрозы для национальной безопасности Америки, исходящие из Поднебесной.

Военные эксперты США предупреждают, что на фоне возрастающего влияния в АзиатскоТихоокеанском регионе КНР стремится к расширению географии своей военной активности и в других районах планеты.

Тема "Китай в Арктике" выделена в качестве специального раздела (SPECIAL TOPIC: CHINA IN THE ARCTIC) и является заключительной частью 136страничного документа Пентагона. В нем указывается, что Китай стремится официально обрести статус приарктического государства и может использовать СМП в военных целях.

В докладе выражается озабоченность по поводу заинтересованности Китая северными широтами и возникновением в связи с этим возможных угроз для Америки и ее союзников. Так, Дания, по утверждениям авторов доклада, опасается интереса Китая к ее автономной территории – Гренландии, где Пекин предлагал создать научноисследовательскую и спутниковую наземную станции.

По мнению специалистов Пентагона, рост активности КНР в Арктике начался, когда Пекин получил статус наблюдателя при Арктическом совете в 2013 году.

Совсем недавно, еще находясь в статусе кандидата на пост главы Пентагона, Марк Эспер заявил, что Россия и КНР бросают стратегический вызов США в Арктике. По его словам, именно через Арктику полетят российские крылатые ракеты в случае военного нападения РФ на США. Говоря о Китае, он отметил, что КНР может использовать хищническую экономическую тактику в Арктике, чтобы продвигать свои интересы.

В опубликованных ранее в этом году официальных документах американского правительства, в частности в новой стратегии Береговой охраны США, входящей в состав Министерства внутренней безопасности, по словам одного из ее высокопоставленных сотрудников, предусматривается модернизация кораблей, самолетов и автономных систем с целью "распространить суверенитет Америки" на Арктический регион, где все более активно действуют Россия и Китай.

Командующий Береговой охраной США адмирал Карл Шульц в интервью газете Washington Post заявил, что нынешняя смена курса подчиненных ему сил несколько отличается от того, что происходило прежде. "Мы хотим, чтобы Арктика оставалась мирной зоной, где мы могли бы сотрудничать с государствамипартнерами, разделяющими общие интересы, на основе четких и прозрачных правил. Но я думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в Арктике сегодня, то легко убедитесь, что имеет место несколько иная тенденция. Это требует смены политики с небольшим акцентом на проецирование силы", – заявил адмирал.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"