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12.08.2019
Военное обозрение

Более сотни С-130 ВВС США не могут взлететь из-за возможных трещин

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Более четверти парка C-130 Hercules, состоящего на вооружении ВВС США, временно выводится из эксплуатации после обнаружения "нетипичных" трещин.

Источник изображения: topwar.ru

Во время планового обслуживания самолетов на ремзаводе ВВС США обнаружили трещины в конструкции, называемой "rainbow fitting". Она соединяет центральное крыло с его внешними частями и поэтому ее сохранность имеет критическое значение [подразумевается место стыка консольных частей с корневой].

В ином случае крыло может оторваться от машины. В этой связи, как заявили в ВВС в среду, было принято решение провести срочную проверку парка С-130. Инспекции подлежат 123 самолета (с налетом более 15 000 часов) из 450, находящихся в распоряжении Командования воздушных перевозок. В ходе указанных проверочных мероприятий их взлет запрещен.

Специалисты будут искать трещины, и, если обнаружат, то заменят rainbow fitting. Этот ремонт занимает примерно один-два месяца и зависит от компетенции и потенциала ремзавода.

- отметили в ВВС, пояснив, что при этом осмотр одной машины на дефекты требует лишь 8 часов.

Эксплуатация С-130, построенного по классической схеме высокоплана, началась в 1956 году. В последние годы участились случаи различных поломок, которые порой приводили к серьезным происшествиям.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
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