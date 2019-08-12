НАТО отказалась раскрыть "начинку" будущих АВАКСов
Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую "начинку" будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
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О "начинке" - ни слова
По всей видимости, поводом для этого стал прилет в июле 2019 года одного из самолетов указанного типа по случаю 100-летия ВВС данной прибалтийской страны. При этом посетители могли свободно перемещаться внутри самолета, осмотреть кабину пилотов и места экипажа.
В связи с запросом Эстонии американские издания обратились за соответствующим комментарием. Как выяснилось, пока еще не решено, станут преемниками E-3A одна или несколько типов машин.
Я думаю, что самое важное – это потенциал.
- пояснил представитель НАТО Ханс Гроула, при этом отказавшись назвать прессе технологическую оснастку нового изделия в связи с повышенной "чувствительностью" темы.
Новые АВАКСы
При этом в июне в альянсе заявили, что идут на перегонки со временем, стремясь найти замену E-3A.
Как пояснил Майкл Гшоссманн, отвечающий в НАТО за программы раннего предупреждения, планируется выделить 750 млн. долл. на продление срока службы E-3A до 2035 года, после чего от самолетов придется отказаться. С его слов, в качестве возможной замены рассматривается E-7 Wedgetail, который в настоящее время эксплуатируется Австралией, Турцией и Южной Кореей, к этим странам намерена присоединиться Британия.
Это даст нам базовые возможности, которые могут быть расширены в будущем […] Мы должны двигаться дальше. Мы должны обеспечить дальнейший ускоренный ход исследований.
- отметил Гшоссманн.
Адекватный против России флот
Как утверждает Гроула, после "аннексии" Крыма на самолеты ДРЛО легла дополнительная нагрузка. На этом фоне количество наблюдательных миссий продолжает увеличиваться в таких странах как Польша, Румыния и Болгария.
Полет в северо-восточной Польше дает нам прекрасный вид на Прибалтику. Нам не нужно физически летать в воздушном пространстве Балтии, мы можем остаться немного южнее и увидеть все.
- пояснил Гроула, указав, что в настоящее время в распоряжении НАТО имеется 14 единиц E-3A и 6 E-3D.
Этого достаточно для адекватного решения стоящих задач, хотя машины выполняют сразу несколько миссий:
Украинский кризис начался, когда мы еще были развернуты в Афганистане […] а затем ИГИЛ. Мы были очень заняты.
- указал Гроула.
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