НАТО отказалась раскрыть "начинку" будущих АВАКСов

Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую "начинку" будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.

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О "начинке" - ни слова

По всей видимости, поводом для этого стал прилет в июле 2019 года одного из самолетов указанного типа по случаю 100-летия ВВС данной прибалтийской страны. При этом посетители могли свободно перемещаться внутри самолета, осмотреть кабину пилотов и места экипажа.

В связи с запросом Эстонии американские издания обратились за соответствующим комментарием. Как выяснилось, пока еще не решено, станут преемниками E-3A одна или несколько типов машин.

Я думаю, что самое важное – это потенциал.

- пояснил представитель НАТО Ханс Гроула, при этом отказавшись назвать прессе технологическую оснастку нового изделия в связи с повышенной "чувствительностью" темы.

Новые АВАКСы

При этом в июне в альянсе заявили, что идут на перегонки со временем, стремясь найти замену E-3A.

Как пояснил Майкл Гшоссманн, отвечающий в НАТО за программы раннего предупреждения, планируется выделить 750 млн. долл. на продление срока службы E-3A до 2035 года, после чего от самолетов придется отказаться. С его слов, в качестве возможной замены рассматривается E-7 Wedgetail, который в настоящее время эксплуатируется Австралией, Турцией и Южной Кореей, к этим странам намерена присоединиться Британия.

Это даст нам базовые возможности, которые могут быть расширены в будущем […] Мы должны двигаться дальше. Мы должны обеспечить дальнейший ускоренный ход исследований.

- отметил Гшоссманн.

Адекватный против России флот

Как утверждает Гроула, после "аннексии" Крыма на самолеты ДРЛО легла дополнительная нагрузка. На этом фоне количество наблюдательных миссий продолжает увеличиваться в таких странах как Польша, Румыния и Болгария.

Полет в северо-восточной Польше дает нам прекрасный вид на Прибалтику. Нам не нужно физически летать в воздушном пространстве Балтии, мы можем остаться немного южнее и увидеть все.

- пояснил Гроула, указав, что в настоящее время в распоряжении НАТО имеется 14 единиц E-3A и 6 E-3D.

Этого достаточно для адекватного решения стоящих задач, хотя машины выполняют сразу несколько миссий:

Украинский кризис начался, когда мы еще были развернуты в Афганистане […] а затем ИГИЛ. Мы были очень заняты.

- указал Гроула.