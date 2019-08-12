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12.08.2019
Военное обозрение

В Индии разбился Су-30МКИ

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В Индии разбился многофункциональный истребитель Су-30МКИ. Об этом сообщает издание The Pioneer.

Источник изображения: @Hibakhan0007

Военно-воздушные силы Индии лишились еще одного истребителя Су-30. Самолет, выполнявший учебный полет, разбился в авиакатастрофе близ города Тезпур в штате Ассам. Об этом сообщает индийское министерство обороны.

Несмотря на гибель самого истребителя, оба пилота самолета успешно катапультировались, у одного из них повреждена нога. Сам Су-30 потерпел крушение и сгорел на рисовом поле.

Точные данные о причинах происшествия и его обстоятельства пока не известны. Министерство обороны Индии уведомило прессу, что на данный момент ведется расследование инцидента.

Источник изображения: @Hibakhan0007

Су-30МКИ является самым массовым истребителем ВВС Индии. Нью-Дели закупило порядка 240 машин, часть - в виде полностью укомплектованных самолетов, часть – в виде комплектов, которые были собраны на территории страны.

Авиапроисшествия в ВВС Нью-Дели являются достаточно частым явлением. Им способствует низкая квалификация летного персонала и общая усталость техники.

За последние два месяца это второй крупный авиаинцидент. Так, 3 июня Ан-32 с 13 членами на борту пропал без вести вдоль границы с Китаем, примерно через 30 минут после вылета.

По данным на 5 сентября 2018 года, опубликованным Нью-Дели, за 86 лет существования военно-воздушные силы Индии потеряли в бою и в авиапроишествиях 1707 самолетов. C тех пор ВВС страны потеряли один самолет в воздушном бою, и несколько машин в различных катастрофах.

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Страны
Индия
Китай
Продукция
Ан-32
Су-30
Су-30МК
Проекты
Военные учения
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