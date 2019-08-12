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12.08.2019
Lenta.ru

В США назвали лучший самолет СССР

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Источник изображения: Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости

Сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 оказался единственным российским (советским) летательным аппаратом, попавшим в "субъективный" список самых "задиристых" самолетов всех времен, составленный Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что МиГ-25, занявший в списке 19-е место из 25, поразил современников своими рекордами высоты и скорости, а также стал примером "эффективной разработки". Издание пишет, что после того, как один такой самолет оказался на Западе (угнан из СССР летчиком Виктором Беленко в Японию), специалисты удивились тому, что его планер изготовлен из стали, а не титана, подобно американскому стратегическому сверхзвуковому разведчику SR-71 Blackbird, как они раньше предполагали.

В первую пятерку рейтинга вошли A-10 Thunderbolt II, C-130 Hercules, SR-71 Blackbird, B-29 Superfortress и DC-3.

В августе Минобороны России показало ролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник".

В июле американское издание патриотической направленности We Are The Mighty составило рейтинг пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов, в который попали три российских (советских) самолета: МиГ-25 (2-е место), МиГ-31 (4-е) и Су-27 (5-е).

В мае 2018 года американский журнал The National Interest назвал российские (советские) Су-27 и его производные лучшими истребителями четвертого поколения, стоящими на вооружении России, Китая и Индии.

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Япония
Продукция
A-10 Warthog
B-2 Spirit
C-130
МиГ-25
МиГ-31
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