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12.08.2019
Вестник Мордовии

Как инструкторы из Китая помогали убивать советских солдат в Афганистане

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В годы нахождения советских войск в Афганистане средства массовой информации СССР достаточно подробно рассказывали о военной помощи, которую США, Китай, Пакистан, Саудовская Аравия и Иран оказывали афганским мятежникам.

В настоящее время по разным причинам упоминается лишь роль американцев, а вот китайское участие в войне против 40-й армии и правительственных войск Афганистана стыдливо умалчивается. А ведь китайскими клонами АК-47 была вооружена, пожалуй, большая часть душманов до самого окончания конфликта. То же самое касается пулеметов РПД, выпускавшихся в КНР под обозначением Тип 56.

На бронетехнику ограниченного контингента боевики охотились, вооружившись китайскими ручными противотанковыми гранатометами, скопированными с советских РПГ-2 и РПГ-7, также применялись 82-мм безоткатные орудия Тип 78.

По самолетам и вертолетам работали 14,5-мм различные версии КПВ - Тип 58 и Тип 78, а также клон 12,7-мм ДШК - Тип 54.

Душманы активно применяли также 107-мм двенадцатиствольные реактивные системы залпового огня Тип 63. Причем очень часто неуправляемые снаряды этой РСЗО запускались, что называется, с земли. Это оружие нередко било не только по военным, но и по гражданским объектам.

Ежемесячно из КНР в Пакистан перебрасывались тысячи тонн вооружений и боеприпасов. Также в пакистанские тренировочные лагеря и базы, где шла подготовка боевиков, были командированы сотни китайских инструкторов, которые преподавали тактику диверсионной войны. По обнародованным в разное время данным, число китайцев в несколько раз превосходило количество находящихся в этом районе агентов ЦРУ. Разумеется, они координировали свою деятельность.

Китайские разведчики под видом журналистов неоднократно проникали на территорию Афганистана и, кроме написания пропагандистских материалов, отправляли в Пекин шпионскую информацию. Также китайцы старались добыть различные образцы современной советской военной техники, чтобы потом наладить ее производство у себя.

Кроме идеологического, был у китайцев и чисто прагматический интерес: поставки оружия щедро оплачивались монархиями Персидского залива. Одна только Саудовская Аравия перегнала КНР сотни миллионов долларов.

Дмитрий Громов

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Страны
Афганистан
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
РПГ-7
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