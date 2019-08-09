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09.08.2019
РИА Новости

Военный эксперт: для американцев произошедшее в Крыму – большая пощечина

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Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Американский эсминец Porter направился в Черное море. Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

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К британскому фрегату в Персидском заливе присоединится еще один корабль, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал ситуацию.

Эсминец ВМС США Porter с управляемым ракетным вооружением направляется в акваторию Черного моря для проведения "операций в поддержку региональной стабильности", сообщает 6-й флот США.

Отмечается, что предстоящий заход корабля станет шестым для американских кораблей в нынешнем году. До этого в Черном море в июле находился эсминец Carney, который принял участие в американо-украинских учениях Sea Breeze, где были задействованы представители еще 17 стран.

"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", – приводятся в сообщении слова командующего 6-м флотом США Лиса Франкетти.

USS Porter (DDG-78) – один из четырех американских ракетных эсминцев класса Arleigh Burke, размещенных на постоянной основе в испанской Роте. Он оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Конечно, многовато заходов американских кораблей, и не только американских. Заходят корабли из совсем уж экзотических для этого региона стран. Совсем недавно состоялись учения Sea Breeze – украинская сторона официально их приглашала. Так что Америка и ведомые ею страны НАТО серьезно рассматривают Черное море как свой стратегический регион. Американцы здесь главенствующую роль играют. Для них то, что произошло в Крыму, это, на мой взгляд, большая пощечина – они собирались плотно осесть в этом регионе, в Севастополе. Поэтому и дальше будут приходить корабли, будут летать беспилотники и разведавиация. Надо это воспринимать как данность и, соответственно, отрабатывать задачи силами Черноморского флота, авиации, береговых войск и плавсостава. Скоро будет пополнение – фактически спущен на воду третий патрульный корабль типа "Василий Быков" (проекта 22160), сформирован его экипаж. Всего кораблей будет шесть", – сказал Василий Дандыкин.
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Страны
Великобритания
Испания
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
22160
NATO
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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