Военный эксперт: для американцев произошедшее в Крыму – большая пощечина
Американский эсминец Porter направился в Черное море. Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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К британскому фрегату в Персидском заливе присоединится еще один корабль, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал ситуацию.
Эсминец ВМС США Porter с управляемым ракетным вооружением направляется в акваторию Черного моря для проведения "операций в поддержку региональной стабильности", сообщает 6-й флот США.
Отмечается, что предстоящий заход корабля станет шестым для американских кораблей в нынешнем году. До этого в Черном море в июле находился эсминец Carney, который принял участие в американо-украинских учениях Sea Breeze, где были задействованы представители еще 17 стран.
"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", – приводятся в сообщении слова командующего 6-м флотом США Лиса Франкетти.
USS Porter (DDG-78) – один из четырех американских ракетных эсминцев класса Arleigh Burke, размещенных на постоянной основе в испанской Роте. Он оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.
Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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