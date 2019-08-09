Польша создает на востоке страны самую мощную дивизию сухопутных войск

В сентябре текущего года в Польше появится новая дивизия сухопутных войск. Решение о формировании соединения было принято министром обороны Мариушем Блащаком в сентябре 2018 года. Это не будет полностью новое воинское формирование, так как на две трети оно будет состоять из существующих воинских частей.

Почти через год после назначения генерала Громадзиньского командиром 18-й механизированной дивизии начинают проясняться истинные цели ее создания. По мнению польских экспертов, полностью развернутое соединение не только заполнит очевидный пробел в обороне восточного рубежа государства, но и должно стать самым мощным в Войске Польском. Это станет возможным только при условии, что дивизия будет укомплектована личным составом и вооружением, а также приведена к новой организационной структуре.

Данный план характеризуется как достаточно амбициозный. Это не будет простое воссоздание 1-й мд со штабом в Легеново, расформированной в 2011 году. Планируется создать концептуально новое тактическое соединение, с новыми возможностями и в новых пунктах дислокации.

Наиболее важным является то, что 18-я дивизия изначально формируется как самая мощная по сравнению с тремя существующими дивизиями Войска Польского.

Это проявляется в наличии одного дополнительного боевого батальона в каждой из трех подчиненных бригад. В настоящее время во всех существующих бригадах СВ Польши имеется по три батальона. Всего в десяти польских бригадах сухопутных войск насчитывается 30 танковых, механизированных или мотопехотных батальонов, в каждом из которых, в соответствии со стандартами НАТО, имеется по 58 боевых машин.

В новой дивизии каждая бригада будет иметь по четыре боевых батальона. Например, в 1-й танковой бригаде планируется иметь два танковых батальона, оснащенных танками «Леопард», два механизированных батальона на БМП-1, самоходный артиллерийский дивизион, зенитный артиллерийский дивизион, разведывательную и инженерную роты. Формируемая в Люблине 19-я механизированная бригада будет включать два танковых батальона на Т-72, один из которых будет передан из состава 21-й горно-пехотной бригады, два механизированных батальона на БМП-1, а также подразделения поддержки и обеспечения.

21-ю гпбр в Жешуве в течение нескольких лет планируется перевооружить на боевые машины «Росомаха», которыми будут оснащены три мотопехотных батальона, а также включить в состав соединения специализированный горно-пехотный батальон.

Всего в составе 18-й мд будет насчитываться 12 боевых батальонов. Особенно важно то, что эти батальоны будут частями полного состава, полностью развернутыми и боеготовыми. Например, на западе Польши многие бригады имеют сокращенный состав, а в полной боевой готовности находится только один из батальонов. По мнению польских военных специалистов, дивизия на восточном рубеже не может себе такого позволить, так как она должна принять на себя первый удар.

Однако, сила новой дивизии будет основываться не только на увеличении количества батальонов. Ее соединения и части также будут оснащаться самыми современными вооружениями.

В Новой Дембе вблизи артиллерийского полигона будет сформирован дивизионный артиллерийский полк, на вооружение которого в первую очередь поступят американские РСЗО HIMARS. Эти системы способны поражать цели на дальностях: 70 км – реактивными снарядами и 300 км – оперативно-тактическими ракетами. HIMARS будет самым мощным огневым средством польской армии. Предполагалось оснастить этими системами все остальные дивизии, но минобороны остановило свой выбор на закупке только одного дивизиона американских РСЗО.

Аналогичная история и с будущим зенитным ракетным полком 18-й дивизии, формируемым в Замости. Планируется, что он будет оснащен новейшими ЗРК ближнего действия по программе «Нарев». Однако, до настоящего времени не принято решение о поставщике комплексов ПВО данного типа. Если соответствующий договор о закупке зенитно-ракетных систем не будет подписан в течение года, то до достижения срока готовности 18-й мд в 2026 году батареи ЗРК «Нарев» скорее всего не успеют поступить на ее вооружение.

Оставшиеся дивизионные части будут формироваться уже в ближайшее время. В первую очередь будет создан батальон управления в Седльце, в пункте дислокации штаба дивизии. Подразделения этой воинской части предназначены для развертывания мобильных пунктов управления, оснащенных современными автоматизированными системами управления и связи, соответствующими стандартам НАТО. На вооружение батальона поступят современные КШМ на базе боевой бронированной машины «Росомаха». В прошлом году данными командно-штабными машинами были оснащены подразделения связи многонациональной дивизии «Северо-Восток» в Эльблонге.

В Демблине на основе существующего дорожно-мостового батальона будет сформирован инженерный полк, на вооружение которого поступят новые понтонные парки и другая инженерная техника. В Ломже на базе подразделений региональной базы логистики планируется создать полк тылового обеспечения в составе трех батальонов – ремонтного, транспортного и обеспечения. В Пшасныше будет сформирован разведывательный батальон 18-й дивизии.

Наибольшие инвестиции будут вложены в создание нового общевойскового учебного центра на территории бывшего аэродрома в Бяла-Подляске.

Таким образом, воинские формирования новой дивизии будут дислоцироваться на территории, превышающей аналогичные районы размещения трех других польских дивизий.

В сентябре в состав 18-й мд будут переданы 1-я танковая и 21-я горно-пехотная бригады, после чего соединение достигнет начальной готовности. Следующим шагом будет создание 19-й механизированной бригады в Люблине, что может потребовать нескольких лет. Полностью боеготовая дивизия, оснащенная всеми необходимыми вооружениями и техникой, будет сформирована не ранее чем во второй половине следующего десятилетия.

Существенным фактом также является и то, что новые дивизия и бригада формируются на территории, где созданы первые бригады территориальной обороны. Военнослужащие из их состава могут стать основой для комплектования соединений и частей 18-й мд.

Несмотря на озвученные намерения создать легкую и высокомобильную дивизию, новое соединение будет иметь достаточно большое количество тяжелых вооружений – четыре танковых батальона, дивизионы самоходных гаубиц «Краб», РСЗО HIMARS и другие.

Очевидно, что согласно планам польского военного руководства, основным предназначением дивизии станет оборона территории страны на двух основных направлениях – брестском и пшемысльском. В таком случае 1-я тбр, вероятно, будет иметь задачу по обороне трех рубежей – Бяла-Подляска, Седльце и Весола, 19-я мбр – на рубежах Журавица, Замость, Хелм и Люблин. Между этими двумя направлениями могли бы действовать легкие подразделения 21-й гпбр на ББМ «Росомаха».

Польские эксперты отмечают, что реализация планов по формированию 18-й дивизии будет во многом зависеть от финансирования всех соответствующих мероприятий. В данном контексте существенное влияние на процессы военного строительства может оказать недавно принятое решение о закупке дорогостоящих истребителей F-35 для ВВС Польши, реализация которого может замедлить многие программы по приобретению новых вооружений. Наиважнейшими из них для новой дивизии в среднесрочной перспективе будут: проект модернизации танков Т-72, а затем и приобретение танков нового поколения; закупка новых БМП «Борсук» для четырех механизированных батальонов; поставка новых противотанковых систем.

По мнению польских экспертов, на данный момент сухопутные подразделения Войска Польского имеют достаточно низкий боевой потенциал противотанкового вооружения. Пока не принято решение о приобретении новых переносных ПТРК. Сохраняется неопределенная ситуация с оснащением ББМ «Росомаха» противотанковыми комплексами «Спайк» – отменено решение о модернизации боевого модуля Hitfist, а проект создания новой башни ZSSW не завершен. Кроме того, в польской армии нет боевых вертолетов, оснащенных противотанковыми управляемыми ракетами.

В общей сложности оснащение 18-й мд новой техникой может потребовать выделения финансовых средств в несколько десятков миллиардов злотых.

В целом, планы польского руководства более чем в два раза увеличить потенциал национальных сухопутных войск на восточной границе в совокупности с развертыванием воинских формирований США и НАТО на территории страны и интенсификацией боевой подготовки альянса способны спровоцировать рост напряженности в регионе. Не прекращающиеся заявления руководства западных государств об «угрозе с Востока», якобы нарушении Россией норм международного права еще более накаляют ситуацию на Европейском континенте. Не исключено, что по мере обострения обстановки в интересах реагирования на новые вызовы военной безопасности Союзного государства российским руководством в очередной раз может быть предложено развернуть на территории Беларуси группировку сухопутных войск и авиации ВС РФ в качестве «ответа» Североатлантическому союзу.

Николай Астровский