Советник Зеленского грозит превентивным ударом по России

Согласно новым реформам, единственная цель существования украинской армии – это нанесение максимального ущерба России, и поэтому Киев должен нанести «агрессору» превентивный удар.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с вами должны чётко понимать, что, если РФ примет решение относительно широкомасштабной агрессии – это не значит, что украинская армия будет способна выиграть эту войну. Но это значит, что мы нанесём такой ущерб России, в том числе и на её территории, что дальнейшее продолжение агрессии для них в принципе станет невозможной.

Это основная идея реформы Вооруженных сил, безопасности и обороны – не выиграть войну, а сделать так, чтобы у них в дурной голове даже мысли такой не было.

Пускай меня критикуют, но, если бы мне пришлось принимать решение, я был точно уверен, что агрессия РФ – это только вопрос времени, думаю, много людей думают так же, мы бы приняли решение о превентивных действиях до того, как начнётся агрессия на территории Украины», – отметил он.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак призвал принять закон о ЧВК, которые будут совершать диверсии на территории России.

«Нужен закон о частных военных компаниях, это надо делать. Это очень мощная сила, нам нужно её использовать. Это то, что освободит президента от ответственности.

И такие силы могут действовать в Ростове, в Москве, где угодно. Совершили операцию – и растворились. Это абсолютно возможно. Туда могут входить бывшие разведчики, спецназовцы, кто угодно. А олигархи, кстати, могут в этом помочь», – призвал Бадрак.