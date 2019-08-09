Войти
09.08.2019
Полит Навигатор (Украина)

Советник Зеленского грозит превентивным ударом по России

439
0
0
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Согласно новым реформам, единственная цель существования украинской армии – это нанесение максимального ущерба России, и поэтому Киев должен нанести «агрессору» превентивный удар.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Мы с вами должны чётко понимать, что, если РФ примет решение относительно широкомасштабной агрессии – это не значит, что украинская армия будет способна выиграть эту войну. Но это значит, что мы нанесём такой ущерб России, в том числе и на её территории, что дальнейшее продолжение агрессии для них в принципе станет невозможной.

Это основная идея реформы Вооруженных сил, безопасности и обороны – не выиграть войну, а сделать так, чтобы у них в дурной голове даже мысли такой не было.

Пускай меня критикуют, но, если бы мне пришлось принимать решение, я был точно уверен, что агрессия РФ – это только вопрос времени, думаю, много людей думают так же, мы бы приняли решение о превентивных действиях до того, как начнётся агрессия на территории Украины», – отметил он.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак призвал принять закон о ЧВК, которые будут совершать диверсии на территории России.

«Нужен закон о частных военных компаниях, это надо делать. Это очень мощная сила, нам нужно её использовать. Это то, что освободит президента от ответственности.

И такие силы могут действовать в Ростове, в Москве, где угодно. Совершили операцию – и растворились. Это абсолютно возможно. Туда могут входить бывшие разведчики, спецназовцы, кто угодно. А олигархи, кстати, могут в этом помочь», – призвал Бадрак.

Права на данный материал принадлежат Полит Навигатор (Украина)
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧВК
Похожие новости
14.02.2018
Бойня: российских наемников в Сирии перебили американцы
22.05.2017
Безопасность страны в условиях слома существующего миропорядка
10.03.2016
По опыту Сирии
29.12.2014
Президент утвердил новую редакцию Военной доктрины РФ
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
06.11.2013
Разведчик – это образ жизни
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 09:44
  • 2
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 09.08 09:39
  • 1
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
  • 09.08 09:36
  • 1
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности для здоровья населения в Северодвинске
  • 09.08 09:11
  • 16
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 09.08 08:55
  • 6
США призывают РФ отвести размещенные в Абхазии и Южной Осетии войска на позиции до конфликта 2008г - посольство в Тбилиси
  • 09.08 08:46
  • 33
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 09.08 08:26
  • 90
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 09.08 06:44
  • 3
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 09.08 02:50
  • 36
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 22:09
  • 4
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение
  • 08.08 20:46
  • 1
Совет по авиастроению: работа на перспективу
  • 08.08 19:08
  • 9
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?