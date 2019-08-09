Корабль "Сметливый" сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец "Портер"

БПК "Сметливый" и сегодня несет службу в Черном море.

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот взял на сопровождение эсминец Военно-морских сил (ВМС) США "Портер", сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в четверг.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - заявили военные.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Портер", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Росс", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.