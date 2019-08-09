"Угроза нацбезопасности": в США опасаются китайских таблеток

США назвали таблетки из Китая угрозой для военных

В США назвали китайские таблетки угрозой нацбезопасности, поскольку они якобы могут отрицательно сказаться на здоровье американских военных. Такие подозрения у властей США возникли после инцидента с испорченными препаратами из КНР, которые принимали миллионы американцев. К тому же ситуация обостряется на фоне торговой конфронтации между двумя государствами.

Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон предполагают, что китайские таблетки могут являться угрозой для американских военных, пишет Bloomberg. В агентстве отметили, что Китай - это крупнейший в мире поставщик активных фармацевтических субстанций (АФС).

США обеспокоились здоровьем военных, употребляющих китайские препараты, после того, как миллионы американцев принимали испорченные таблетки для сердца из КНР.

"Риски для национальной безопасности, связанные с усилением китайского доминирования на мировом рынке АФС, невозможно переоценить", - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя помощника директора по операциям в области здравоохранения Агентства по здравоохранению министерства обороны США Кристофер Прист. Это агентство управляет большей частью медицинского обслуживания военнослужащих, в том числе и рецептурными лекарствами.

Совет национальной безопасности теперь изучает производство китайских медикаментов и пытается выявить наиболее опасные лекарства.

По закону о торговых соглашениях 1979 года, агентство по здравоохранению минобороны обязано закупать ряд препаратов в США или странах, входящих в специальный список, однако Китай не является одним из таких государств. При этом более 150 наименований китайских препаратов были приобретены без учета этого закона. К тому же многие лекарства, которые принимают военные и гражданские лица, имеют в своем составе активные ингредиенты, изготовленные в Китае.

Опасения по поводу безопасности и эффективности китайских ингредиентов в лекарствах увеличиваются из-за усилении торговой войны между США и Китаем. Зависимость от китайских АФС может серьезно ударить по обороноспособности Соединенных Штатов в случае нового витка торговой войны.

Трамп написал в своем твиттере, что США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины на определенные товары из Китая.

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - сообщил президент.

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в ответ на заявление американского лидера подчеркнул, что "это не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий двух стран".

Вместе с тем у Китая тоже нашелся ответ на такие действия. Правительство КНР, по данным Bloomberg, отдало распоряжение госкомпаниям о приостановке импорта из США сельхозпродукции.

В результате такой конфронтации в понедельник юань просел по отношению к доллару.

Народный банк Китая (центробанк) опустил курс юаня к доллару до минимума: средний обменный курс - 6,9225 за доллар.

В конце июля Трамп предупредил Пекин о заключении торговой сделки, причем в ультимативной форме. По словам президента, если КНР до его возможного переизбрания на выборах главы государства в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, условия в последующем будут более жесткими.

В своем твиттере 30 июля Трамп написал, что китайцы, возможно, "ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом кандидат от Демократической партии, например, Джо Байден.

"Однако проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще", - пригрозил американский лидер. К тому же он посетовал на то, что китайская сторона имеет привычку "в конце всегда менять соглашение в свою пользу".

Экономический советник американского лидера Лоуренс Кудлоу отметил, что американо-китайские торговые отношения все же могут улучшиться.

По его словам, пошлины с Китая могут быть сняты в случае прогресса в торговых переговорах с КНР.

Он рассказал, что Трамп с его командой собирается посетить Китай в сентябре. Кудлоу выразил надежду Вашингтона на то, что китайская сторона понизит свои торговые барьеры. Тогда Соединенные Штаты начнут поставлять в Китай миллиарды тонн своих продуктов и продавать сервисы, заверил советник президента.

"Мы готовы к переговорам, движение к хорошей сделке будет позитивным сигналом и может изменить ситуацию с пошлинами", - подчеркнул Кудлоу.

Кристина Сизова