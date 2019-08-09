Капустин Яр лишится единственной площадки для космических пусков

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована единственная испытательная площадка для проведения космических пусков ракет. Работы по демонтажу объекта планируется завершить в декабре 2020 года.

Как сообщают РИА-Новости, на площадке полигона №107 будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход". Они использовались для запусков ракет-носителей К65М-Р и "Космос-3М".

Освободившаяся территория будет рекультивирована.

Сообщается также, что работы по демонтажу выполняются НПО машиностроения по контракту с Роскосмосом. Стоимость контракта - около 187 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Центральный межвидовой полигон Министерства обороны РФ Капустин Яр был создан 13 мая 1946 года. Именно здесь, 18 октября 1947 года, состоялся первый пуск советской баллистической ракеты А-4, собранной из немецких узлов и деталей от ракеты ФАУ-2. С 1957 по 1960 годы полигона в стратосферу, на высоту свыше 200 километров, отправлялись ракеты Р-2А с собаками на борту. Причем дворняжка по кличке Кусачка летала на ракете пять раз и заслужила новое имя - Отважная.

16 марта 1962 года Капустин Яр из ракетного полигона превратился в космодром. В тот день был осуществлен запуск спутника Космос-1. С космодрома Капустин Яр стартовали небольшие исследовательские спутники, для запуска которых использовались ракеты-носители небольшой мощности серии "Космос". Всего с полигона был осуществлен запуск 106 космических аппаратов.

В нынешнем году на полигоне Капустин Яр планируется испытать около 200 образцов вооружения, что в полтора раза больше, чем в 2017 году. Полигон уникален по своему географическому местоположению, что позволяет проводить испытания военной техники в любое время года. Но самое главное - это трасса "Капустин Яр - Балхаш". Только на ней возможна отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.

Николай Грищенко