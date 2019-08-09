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09.08.2019
Известия.ru

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

"В Двинском заливе есть район, который закрыли военные. Военные издают ПРИПы (прибрежные предупреждения для судов. — Ред.), капитан порта его публикует. 6-го числа (августа. — Ред) был ПРИП", — приводит слова военного ТАСС.

Он уточнил, что район Двинского залива закрыли до сентября. По его мнению, это не связано с взрывом в военной части.

По информации Минобороны, 8 августа на полигоне недалеко от села Ненокса произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате пострадали шесть человек и скончались двое.

В тот же день датчики АСКРО (Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, сообщили в городской администрации, но он быстро нормализовался.

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