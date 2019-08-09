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09.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Су-57 впервые примут участие в "Авиадартсе"

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Истребители пятого поколения Су-57 впервые примут участие в розыгрыше тактических эпизодов конкурса "Авиадартс-2019" в рамках Армейских международных играх, сообщили в пресс-центре игр.

"Впервые в розыгрыше учебно-боевых эпизодов будут задействованы самолеты пятого поколения Су-57, которые обеспечат истребительное прикрытие действий ударной авиации", – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Су-57 станут участниками двухчасового тактического эпизода "Авиамикс": в его рамках зрителям покажут элементы конкурсной программы, летные, технические и боевые возможности авиационной техники – современной и перспективной.

Также в "Авиамиксе" задействуют Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52.

"Во время "Авиамикса" будут продемонстрированы воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадка тактического десанта посадочным способом и на спусковых устройствах с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52", – сообщили организаторы игр.

Кроме того, зрителям покажут пуски управляемых ракет звеном ударных вертолетов Ми-28Н, вертолеты Ми-26 продемонстрируют сброс воды, десантирование грузов на точность проведут экипажи транспортников Ил-76.

Всего в "Авиамиксе" участвуют более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. В том числе примут участие пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты". В конкурсе "Авиадартс-2019" принимают участие экипажи Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

Напомним, в конце июля началось серийное производство Су-57 для российского Минобороны. Минобороны заказало 76 истребителей пятого поколения Су-57 в конце июня.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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ПАК ФА
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