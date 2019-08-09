6-й флот США облюбовал черноморское побережье Украины

Эсминец ВМС США Porter с крылатыми ракетами на борту идёт в акваторию Чёрного моря для "поддержки региональной стабильности", сообщает пресс-служба 6-го флота США.

Эсминец Porter сменит эсминец Carney, участвовавший в июле этого года в украинско-американских учениях Sea Breeze.

"Военно-морские операции, которые совместно проводятся в Чёрном море с нашими союзниками и партнерами, обеспечивают прочность отношений, необходимую для региональной стабильности", - цитирует Регнум пресс-службу командующего 6-м флотом США Лизы Франчетти.

Кроме того, указано, что для ракетного эсминца ВМС США USS Porter это будет шестой с начала года заход в акваторию Чёрного моря.