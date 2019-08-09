6-й флот США облюбовал черноморское побережье Украины
Источник изображения: vpk-news.ru
Эсминец ВМС США Porter с крылатыми ракетами на борту идёт в акваторию Чёрного моря для "поддержки региональной стабильности", сообщает пресс-служба 6-го флота США.
Эсминец Porter сменит эсминец Carney, участвовавший в июле этого года в украинско-американских учениях Sea Breeze.
"Военно-морские операции, которые совместно проводятся в Чёрном море с нашими союзниками и партнерами, обеспечивают прочность отношений, необходимую для региональной стабильности", - цитирует Регнум пресс-службу командующего 6-м флотом США Лизы Франчетти.
Кроме того, указано, что для ракетного эсминца ВМС США USS Porter это будет шестой с начала года заход в акваторию Чёрного моря.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Продукция
Проекты
Похожие новости
21.07.2017
НАТО и российские войска бряцают оружием вдоль всей протяженной границы (Foreign Policy, США)