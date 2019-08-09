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09.08.2019
Военно-промышленный курьер

Под Рязанью будет показана боевая мощь российской авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские лётчики-участники Армейских международных игр (АрМИ-2019) готовятся под Рязанью к "Авиамиксу", грандиозному воздушному шоу для зрителей, которое проводят каждый год в рамках конкурса "Авиадартс".

На полигоне Дубровичи состоялся главный прогон показательной программы - в небо поднялась ударная мощь российской боевой авиации: истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-28Н и Ка-52, передаёт телеканал "Звезда".

Фанатов авиации ждут воздушные дуэли, постановочные ракетно-бомбовые удары и многое другое. После уничтожения всех наземных целей условного противника легендарный "аллигатор" Ка-52 продемонстрировал маневренные возможности машины на скорости 200 км/час.

Сам "Авиамикс" пройдёт 10 августа. В показательных полётах задействуют полсотни новейших самолётов и вертолёов ВКС РФ. Гвоздём программы станет выступление прославленных пилотажных групп "Стрижи" и "Русские витязи".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Су-25
Су-34
Су-35
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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