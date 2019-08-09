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09.08.2019
Lenta.ru

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском связали с испытаниями "Циркона"

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Взрыв и пожар, произошедшие на военном полигоне в Архангельской области в ходе тестов жидкостного реактивного двигателя, могут быть связаны с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом "Ленте.ру" рассказали два источника.

По их словам, испытания ракетного вооружения, предположительно, данной установки, проводились в июле текущего года недалеко от села Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Активизацию работ по "Циркону" подтверждают открытые источники, согласно которым в конце 2018 года на полигоне красноармейского научно-исследовательского института "Геодезия" по заказу НПО машиностроения проводились испытания изделий 3Л2211 и 3Л2212 (скорее всего — двигательные установки первой и второй ракетных ступеней), произведенных, вероятно, пермским НПО "Искра".

Минобороны не раскрывало какие-либо детали ЧП, включая точное место происшествия и модель загоревшегося двигателя, но и не выступало с опровержением публиковавшейся в СМИ неофициальной информации. Военные, по данным Telegram-канала Baza, отказались от помощи МЧС в ликвидации последствий случившегося, что может говорить о секретном характере испытаний, в ходе которых произошли взрыв и пожар. В результате ЧП, как заявляли в военном ведомстве, погибли два специалиста Минобороны, еще шесть сотрудников министерства и неназванного предприятия-разработчика пострадали.

Источники ТАСС в экстренных службах сообщали, что пожар на объекте произошел на судне. Его тип и название не назывались, Минобороны также не подтверждало, что это случилось в море, однако через несколько часов после ЧП стало известно, что власти на месяц запретили судоходство в районе залива Двинская губа, на берегу которого расположен 45-й испытательный полигон.

В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания "практически всех ракет", которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.

Предполагается, что "Циркон" заменит противокорабельный ракетный комплекс "Гранит". Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты, по данным различных источников, начались в 2015 году и могут завершиться в 2020-м.

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