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09.08.2019
Российская газета

Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Гидрографическое судно "Горизонт" Северного флота отправилось в научно-исследовательскую экспедицию в Арктику под командованием капитана Виталия Хопрячкова. Экипаж проведет комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, гидрографическая группа Арктической океанографической экспедиции займется съемкой рельефа дна, проведет гидрологические измерения, обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирских островов. Возглавляет группу капитан 3 ранга Олег Матюхин.

Кстати, судно отправилось в экспедицию третий год подряд. В 2018-м гидрографы поставили рекорд - провели в походе 70 суток. Они высаживались на острова Северного Ледовитого океана, а возле ледника Визе архипелага Новая Земля подтвердили существование острова, который школьники открыли с помощью космических снимков. Всего выполнили свыше 10,5 тысячи километров маршрутного промера, около двух тысяч километров съемок рельефа дна в районах Восточно-Сибирского моря.

Все полученные данные будут использованы при переиздании навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Страны
Италия
Проекты
Арктика
СФ
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