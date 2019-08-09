Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы

Экипажи отряда кораблей и судов Северного флота, которые направляются в Арктику, провели учения по предотвращению террористических угроз. Они действовали в акватории Баренцева моря, где работает морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная".

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, эти тренировки провели антитеррористические подразделения, экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и палубных вертолетов Ка-27. Помощь в "спасении людей" в кризисной ситуации оказывало спасательно-буксирное судно "Памир".

"РГ" уже рассказывала о том, что очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Военные моряки пройдут по маршруту Северного морского пути до полуострова Таймыр, а затем до архипелага Северная Земля. В составе отряда и морские пехотинцы, которые будут отрабатывать высадку десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране промышленного объекта.

Светлана Цыганкова (Мурманская область)