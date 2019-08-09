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09.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Истребители F-22 подняли по тревоге из-за российских Ту-95 у Аляски

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Источник изображения: Kim Hong-Ji/Reuters

Американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Два [истребителя] F-22 и два [истребителя] CF-18 при поддержке [самолетов] E-3 Sentry, Stratotanker KC-135 и Tanker C-130 NORAD 8 августа положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады", – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В мае Минобороны России сообщало об успешно выполненном полете Ту-95МС вдоль берегов Аляски и Алеутских островов.

После этого NORAD опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
C-130
E-3
F-18
F-22
KC-135
СПМ-3 Медведь
Су-35
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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