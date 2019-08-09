Взрыв на полигоне под Архангельском: погибли два человека
После взрыва в Северодвинске не наблюдается превышение радиационного фона
Два человека погибли, шесть получили травмы различной степени тяжести при взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Детонация произошла во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. За взрывом последовало возгорание. В Минобороны при этом опровергли сообщения о выбросах вредных веществ в атмосферу, которые ранее появились в СМИ. Это уже второй взрыв на военном объекте в России за неделю.
При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека, шесть получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Министерстве обороны России. Речь идет о представителях ведомства и предприятия-разработчика. Все раненые доставлены в больницы, но в каком состоянии находятся, не сообщается.
В пресс-службе правительства региона заверили, что медучреждения области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим. В Архангельской областной больнице сообщили РИА "Новости", что в район села Нёнокса, где произошел взрыв, вылетел вертолет с двумя бригадами врачей.
По информации Минобороны, детонация и возгорание произошли в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы писал, что в результате ЧП радиационный фон в близлежащем населенном пункте оказался превышен в три раза.
По данным открытых источников, около Нёнокса находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где проходят испытания баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных ракет.
Источник ТАСС ранее сообщал, что пожар начался на судне на территории воинской части под Северодвинском. По словам собеседника агентства, инцидент произошел во время работы гражданских специалистов. Телеграм-канал Baza также указал, что ЧП имело место на одном из объектов ВМФ.
Губернатор региона Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население из-за инцидента не требуется. Власти Архангельской области созвали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по региону. Встреча состоялась под руководством заместителя губернатора Алексея Алсуфьева.
В понедельник, 5 августа, в 17.00 по местному времени (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в воинской части №74008 произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов. Военчасть находится в пяти км от поселка Каменка и в десяти км от города Ачинска. Как уточнил представитель Минобороны, на складе хранились около 40 тыс. снарядов калибров 125 и 152 мм. В ведомстве также сообщили, что склад должен был быть расформирован к 2022 году.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал предварительной причиной инцидента человеческий фактор. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием.
Позже стало известно, что при взрывах боеприпасов погиб человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
После ЧП в населенных пунктах в радиусе 20 км от места взрыва прошла эвакуация, хотя специалисты не прогнозировали новой волны детонации боеприпасов на территории военного склада. Свои дома покинули более 16,5 тыс. человек.
"Специалисты администрации продолжают регистрировать обращения жителей. В настоящее время зафиксировано и находится в обработке 476 звонков от горожан. Большая часть вопросов: можно ли уже вернуться в город, кто-то разыскивает своих родственников, что делать, если из-за ЧС не смогли попасть на работу, номер 112 не берут трубку или постоянно занято и другие вопросы", - говорится в сообщении.
Сотрудники администрации отвечают на интересующие вопросы, фиксируют информацию о сложившихся трудностях и информируют жителей об их правах и возможностях в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией.
Вскоре МЧС разрешило жителям Ачинского района Красноярского края вернуться домой. Люди, эвакуированные в Красноярск, смогли приехать обратно на специально оборудованной для них электричке с красноярского вокзала 7 августа в 11:00 (07:00 мск). Ачинск расположен примерно в 15 км от арсенала.
"В течение получаса-часа вернутся в свои дома в Ачинске. Уже едут из Большого Улуя... Из Красноярска также всех доставят", - сказал мэр города Илай Ахметов в среду.
При этом жители поселка Каменка все еще ожидают разрешения на возвращение. Там по-прежнему обследуют территорию на наличие взрывных предметов.
Лидия Мисник
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