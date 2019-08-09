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09.08.2019
Российская газета

Создатели World of Tanks пригласили россиян на грандиозное мероприятие

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Источник изображения: tankist.by

Презентация фестиваля "WG Fest: День танкиста" прошла в Посольстве Республики Беларусь в Москве. Назначен он на 15 сентября в Минске и, по словам организаторов, в нынешнем году решено объединить WG Fest c Днем танкиста, "чтобы сделать праздник еще масштабнее, интереснее и ярче!"

Что такое непосредственно WG Fest и WG Fest в День танкиста?

Во-первых, Wargaming Fest - это разработчик популярных игр World of Tanks и World of Warships. Как рассказал нам глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев, компания родилась 20 лет назад и сегодня она переросла в корпорацию, начитывающую более 20 офисов на всех континентах мира за исключением Африки. Это - центры разработки, расположенные не только в Минске (в Минске самый крупный), но и в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Чикаго, Сиднее, Шанхае, Копенгагене…

Компания продолжает расти и уже насчитывает более четырех тысяч сотрудников, которыми разработано более десяти успешных игр на разных платформах. Аудитория игр превысила уже 200 миллионов пользователей более чем в 60 странах, разговаривающих на более чем 50 языках! Компания дважды попадала в Книгу рекордов Гиннеса, по количеству людей, которые одновременно пребывали на игровом кластере "танков".

- Интерес к мероприятию огромный, - заверил Андрей Муравьев, - в нынешнем году фестиваль в Минске примет гостей из более чем 20 стран. В рамках фестиваля мы планируем затронуть несколько тем, который на данный момент очень серьезно дискутируются в современном обществе. Дело в том, что современный мир сильно отличается от того прежнего, в котором жили мы, наши отцы и деды. Непрерывно увеличивается количество информационных потоков, растет стресс… Я как человек, который воспитывает своих детей, понимаю, что многое из моего прошлого, что я хотел бы видеть в своих детях, сегодня невозможно привить. Поэтому тему игры, как культурного феномена мы и намерены обсудить на дискуссионной панели фестиваля.

По словам же главного организатора фестиваля "WG Fest: День танкиста" Максима Грачева, в сентябре Минск готовится принять огромное количество гостей - свыше 200 тысяч! На празднике их ждут выступления известных музыкантов, сувениры и подарки, огромное количество конкурсов и фотозон для всей семьи, а еще большой фуд-корт и салют. Кроме того, в мероприятие примут участие около 2,5 миллионов человек в онлайн-режиме.

- Для преданных поклонников игры World of Tanks и других игр Wargaming, - добавил Максим Грачев, - мы организуем специальную зону повышенного комфорта "Премиум ангар". Здесь гости смогут выиграть довольно "крутые" призы, получить памятные подарки, узнать эксклюзивные новости из первых уст, пообщаться с разработчиками и многое другое.

Как заверили организаторы, у фестиваля "WG Fest: День танкиста" нет ограничений по возрасту, так что любой желающий сможет посетить мероприятие хоть всей семьей. На территории фестиваля развернется масштабная игровая зона, а площадка с игрой World of Tanks станет одной из самых больших под открытым небом в Беларуси (более 200 компьютеров).


Александр Бушев (bush@rg.ru)

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