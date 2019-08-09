У Минобороны Украины изъяли тайный контракт по бракованным минометам "Молот"

Печерский районный суд города Киева разрешил следователям военной прокуратуры ВСУ изъять у Министерства обороны Украины тайный государственный контракт от 2015 года на поставку 120-мм миномета "Молот", разработанного на заводе "Маяк", а также акт государственных испытаний данного миномета. Информацию об этом публикует издание "Украинская правда" со ссылкой на проект "Марлин".

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Следствие продолжается в рамках уголовного производства, открытого еще в 2016 году по фактам халатного отношения чиновников Минобороны к контролю над поставками минометов "Молот": тогда выяснилось, что контракт привел к государственным убыткам в объеме 7200000 грн. (примерно 18 600 000 рублей).

В ходе войсковой эксплуатации выяснилось, что в части поставленных минометов имеются технические недостатки, ряд поставленных "Молотов" после непродолжительной эксплуатации вышли из строя.

По результатам дефектации установлено, что в конструкции оружия имеются недостатки, несовместимые с дальнейшим использованием минометов.

- подытожили прокуроры.

Как выяснило следствие, на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех частей минометов. Поэтому предприятие закупало различные элементы миномета у многочисленных частных поставщиков.

Одним из них стало ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод", принадлежащее бывшему члену Партии Регионов Максиму Ефимову. До недавнего времени депутат ВРУ, он завершил свою каденцию в рядах фракции "Блок Петра Порошенко". Его фирма поставляла примерно 50% комплектующих для "Молота".

Ошибки при конструировании "Молота" уже стал причиной гибели двух бойцов ВСУ. В июле 2016 на Широколановском полигоне в Николаевской области, в ходе стрельб один из минометов разорвался, убив 2 военнослужащих 57-й бригады Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что это происшествие было не единственным. В 2018 году Петр Порошенко, будучи на тот момент президентом Украины, запретил использование молотов в свете очередного инцидента. Тогда от взрыва продукции завода "Маяк" на Ровенском полигоне погибло трое военнослужащих ВСУ. Всего на данный момент эксплуатация "Молота" привела к смерти 9 бойцов украинской армии. Также неназванное число военных получили тяжелые ранения.

Завод "Маяк" контролируется организацией "Укроборонпром". На данный момент "Маяк" находится в бедственном положении.