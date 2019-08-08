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08.08.2019
Интерфакс-АВН

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности для здоровья населения в Северодвинске

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Радиационная безопасность
Радиационная безопасность.
Источник изображения: belrynok.ru

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - В Северодвинске после взрыва на полигоне в Архангельской области нет опасных для населения уровней загрязнения, заявили "Интерфаксу" в четверг в Роспотребнадзоре.

"На территории города в постоянном режиме работают шесть мониторинговых станций. Роспотребнадзор проводит исследования каждый час. Уровней загрязнений, представляющих риски для здоровья населения нет", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что в Архангельскую область из Санкт-Петербурга направлены эксперты НИИ радиационной гигиены Роспотребнадзора.

Ранее в пресс-службе Северодвинска сообщили, что работникам учреждений Северодвинска были автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения в связи с кратковременным повышением радиационного фона после взрыва на военном полигоне в районе населенного пункта Ненокса.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание. Два человека погибли, шесть получили ранения.

"Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - заявили в Минобороны.

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