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09.08.2019
Известия.ru

Стала известна зарплата космонавтов в России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Зарплата российских космонавтов вполне сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA). Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Космонавты состоят на штатных должностях в ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина". Зарплату им начисляют в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации" (далее Положение. — Ред.). Однако конкретные цифры в "Роскосмосе" не предоставили, сославшись на закон о персональных данных.

Согласно Положению, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей.

При этом имеются существенные надбавки. В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25% от оклада. А по итогам года — на "тринадцатую зарплату".

У космонавтов, которые побывали в космосе, оклад вырастает до 69,6 тыс. рублей в месяц. Кроме того, за космические полеты они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение. Однако в пресс-службе "Роскосмоса" не уточнили, какое именно. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета.

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.

За выслугу лет кандидаты в отряд, космонавты и инструкторы также получают ежемесячную надбавку. При стаже работы от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.

Кандидаты и доктора наук ежемесячно получают надбавку к окладу по 15 и 25% соответственно.

Всего на сегодняшний день отряд космонавтов насчитывает 25 человек, из которых двое находятся на МКС, — это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал "Известиям", что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей. Космонавт, который только пришел в отряд, будет получать 110 тыс. рублей. А зарплата космонавта, который совершил два-три полета, составит 300 тыс. рублей, заключил Залетин.

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