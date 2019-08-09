Гигантскую дальнобойную систему залпового огня создали в КНДР

В Северной Корее создали новую крупнокалиберную реактивную систему залпового огня большой дальности. Первые ее испытания, по сообщениям агентства ЦТАК, прошли в конце минувшего месяца.

NEW: First pictures of #NorthKoreaвЂ™s Friday MLRS launch now emerging. We get a little more detail than last time. Appears to be a 1 x 3 or 2 x 3 tube configuration. pic.twitter.com/FNY61aJ89G — Ankit Panda (@nktpnd) August 2, 2019

На стрельбах присутствовал Ким Чен Ын. Руководитель КНДР остался доволен этим дебютом мощной РСЗО, которая судя по фото и видеоматериалам, до сих пор является секретной разработкой.

По данным военных экспертов, два запущенных реактивных снаряда пролетели расстояние в 250 км, что для таких систем считается очень хорошим показателем.

2 августа испытания провели повторно, также были задействованы два боеприпаса.

Ким Чен Ын в этот раз осмотрел пусковую установку, благодаря чему появилась возможность рассмотреть некоторые детали боевой машины.

Она создана на удлиненном (по 10 опорных катков с каждого борта) гусеничном шасси, в конструкции которого использованы элементы серийно выпускаемых в КНДР основных боевых танков.

Расчет находится в расположенном впереди бронированном модуле управления. Моторно-трансмиссионное отделение - за ним. Всего установлено 6 направляющих для запуска ракет.

Военные эксперты предполагают, что эту РСЗО продемонстрируют на одном из ближайших военных парадов в Пхеньяне.

Алексей Брусилов