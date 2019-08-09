В Монголии установили четырёхметровый памятник Георгию Жукову

В Монголии в преддверии празднования 80-й годовщины победы советских и монгольских войск над японцами на Халкин-Голе, установили четырехметровый памятник маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник изображения: пресс-служба правительства Иркутской области

Согласно сообщению, в монгольском районном центре Халкин-Гол российские специалисты из Иркутска закончили монтаж памятника советскому полководцу Георгию Жукову, который в 1939 году командовал наступательной операцией советских и монгольских войск против японских захватчиков, закончившейся полным разгромом Японии.

Монтаж четырехметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова завершили в Монголии иркутские специалисты. Памятник размещен в строящемся новом сомонном (районном) центре Халхин-Гол

- говорится в сообщении.

Договоренность об установке в Монголии памятника маршалу Жукову была достигнута в ходе прошлогодней встречи монгольского президента Халтмаагийна Баттулга и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Стороны договорились, что в Халкин-Голе будет установлена авторская копия памятника, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске.

Напомним, что военный конфликт у реки Халкин-Гол, разделявшей Монголию и Маньчжоу-го, начался 11 мая 1939 года и закончился 16 сентября того же года полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии, по итогам которого было подписано перемирие между СССР и Японией. Заключительной фазой наступления командовал Георгий Жуков, назначенный командующим советскими войсками и приданной монгольской кавалерией 6 июня 1939 года.

Сообщается, что на 80-ю годовщину победы советских и монгольских войск у реки Халкин-Гол приедет президент России Владимир Путин.