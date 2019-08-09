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09.08.2019
Военное обозрение

Немецкая армия осталась без ударных вертолетов Tiger из-за болтов

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Вооруженные силы Германии были вынуждены оставить на земле все принадлежащие им ударные вертолеты Tiger. Причиной данного шага стали выявленные промышленностью дефекты, допущенные при изготовлении указанных машин.

Источник изображения: topwar.ru

Безопасность является главным приоритетом для бундесвера.

- говорится в официальном сообщении МО.

Беспокойство за жизни членов экипажей и сохранность вертолетов вызвали использующиеся при их создании болты. Они конструктивно входят в систему безопасности машины, а также применяются на вертолетах других моделей – в транспортном NH90 и учебном EC135, однако в ином качестве, что позволило оставить в эксплуатации две обозначенные модели.

Брак был выявлен одновременно в двух частях – 36-м полку ударных вертолетов, базирующемся в немецком Фрицларе, и совместном учебно-тренировочном центре, расположенном во французском Ле-Люке.

Как планируется, все "Тигры" будут тщательно проверяться перед полетом. В случае выявления дефективных болтов они будут подлежать замене. В этой связи на данный момент в армейском строю остаются только NH90 и EC135.

Tiger был разработан франко-германским консорциумом Eurocopter. Кроме немецкой армии он состоит на вооружении Франции, Австралии и Испании.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Испания
Франция
Продукция
NH90
Компании
Airbus Helicopters
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