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08.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона

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Источник изображения: Fabrizio Bensch/Reuters

Власти Северодвинска зафиксировали краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва на военном полигоне Ненокса, сообщила глава пресс-службы администрации города Ксения Юдина.

"В районе 12 часов в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона", – передает ее слова ТАСС.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, два специалиста погибли.

Минобороны подчеркивало, что выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на полигоне не было, а радиационный фон в норме.

ЧП произошло на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота Нёнокса под Северодвинском.


Сергей Гурьянов

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