Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Погибшие, раненые и причины: все, что известно о ЧП во время испытаний новых ракет

ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв. Инцидент произошел в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, рядом с которым расположен 45-й Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания практически всех ракет, которыми вооружается российский флот, — в частности, баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.

Поселок Ненокса и окрестности являются закрытой зоной, куда попасть можно только по пропуску. Связь с внешним миром осуществляется через железную дорогу, строительство автомобильной дороги еще ведется. Сейчас попасть в Неноксу можно лишь на транспорте высокой проходимости.

Взрыв произошел при испытании реактивной двигательной установки

Как сообщили в Министерстве обороны, произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Известно, что пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

Есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва и пожара на военном объекте в Архангельской области погибли два специалиста Минобороны. Еще шесть человек пострадали, среди них — сотрудники министерства и предприятия-разработчика. Пострадавших доставили в больницу.

Власти решили обойтись без эвакуации местных жителей

Радиационный фон в Северодвинске, где произошли взрыв и пожар на территории военной части, находится в норме. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуация местных жителей не требуется. Собеседники "Ленты.ру" в нескольких больницах подтвердили, что причин для паники пока нет.

Подробных деталей ЧП Минобороны пока не раскрывает

Российское военное ведомство пока не раскрывает подробностей произошедшего. Не известны ни название судна, на котором произошло ЧП, ни модель двигательной установки. В свою очередь, источники "Ленты.ру" сообщают, что на полигоне в Северодвинске проходят испытания практически всех ракет. По их данным, в июле недалеко от Неноксы проводились испытания ракетного вооружения, предположительно, мобильной пусковой установки для гиперзвуковых ракет "Циркон" разработки Научно-производственного объединения машиностроения. "Циркон" должен заменить противокорабельную ракету П-700 "Гранит" и способен запускаться с тех же пусковых установок, что и ракеты П-800 "Оникс" и "Калибр", однако до сих пор под него не существует мобильной пусковой установки, а сама ракета запускается с корабля.

Подобное ЧП происходит на этом объекте не в первый раз

В декабре 2015 года под Неноксой в ходе испытательного пуска, производимого представителями оборонной промышленности (Научно-производственного объединения машиностроения), нештатно отделившаяся часть крылатой ракеты попала в трехэтажный жилой дом. В результате инцидента была повреждена крыша и четыре квартиры, однако возгорание было оперативно потушено, жильцы дома эвакуированы. Тогда пожара и пострадавших удалось избежать.

Олег Иванов

Майя Гавашели