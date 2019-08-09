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09.08.2019
Lenta.ru

С-70 "Охотник" назвали клоном F-117 и RQ-170

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(БПЛА) С-70 "Охотник".
(БПЛА) С-70 "Охотник".
Источник изображения: @fighter_bomber_

Конструкция крыла российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" могла быть заимствована у малозаметного ударного самолета F-117 Nighthawk и стелс-дрона RQ-170 Sentinel производства США, пишет The Drive.

Американское издание напоминает, что конструкции крыльев С-70 "Охотник" и F-117 Nighthawk похожи, а технологии последнего могли попасть в Россию через Иран, в распоряжении которого имеется RQ-170 Sentinel, конструкция которого также восходит к F-117.


В июле официально снятый с эксплуатации в апреле 2008 года Военно-воздушными силами США F-117 Nighthawk заметили над Долиной Смерти (Калифорния). В январе The Drive писало, что при создании С-70 "Охотник" использовались технологии RQ-170 Sentinel.

В августе Минобороны России сообщило, что С-70 "Охотник" совершил первый полет. Сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется "Сухим" и "МиГ".

В декабре 2011 года пропавший в Афганистане RQ-170 Sentinel был показан по иранскому телевидению. Тогда в Исламской Республике заявили, что на основе беспилотника создадут собственный дрон.

Американская компания Lockheed Martin в 1983-1990 годах произвела 64 единицы дозвуковых тактических самолетов F-117 Nighthawk различных модификаций. В апреле 2008-го самолеты сняты с эксплуатации Военно-воздушными силами (ВВС) США. С тех пор F-117 Nighthawk неоднократно замечались в испытаниях, цели которых не разглашались военными.

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Страны
Афганистан
Иран
Россия
США
Продукция
F-117
RQ-170
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
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