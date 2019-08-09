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09.08.2019
WarSpot

Как работает Taurus

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкая авиация может поразить любую наземную цель с расстояния 500 км. Вчера, 7 августа, пресс-служба Бундесвера на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео, в котором показаны возможности и некоторые технические характеристики крылатой ракеты Taurus.

Крылатые ракеты Taurus KEPD 350 предназначены для нанесения высокоточных ударов по хорошо защищённым объектам без захода самолёта-носителя в зону действия систем ПВО противника. Ракеты способны в автоматическом режиме определять, отслеживать и поражать цели, в том числе пробивать шестиметровые стены бункеров.

Демонстрация ракеты Taurus

Ракета TAURUS KEPD 350 имеет несущий корпус, верхнерасположенное раскрывающееся крыло небольшого удлинения и крестообразное хвостовое оперение с приборами управления. Базовая модель ракеты TAURUS KEPD 350 оснащается боевой частью MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised), разработанной франко-германской фирмой TDA/TDW. Система подрыва боевой части может программироваться на воздушный или подземный подрыв, что позволяет уничтожать наземные площадные цели. Стартовая масса ракеты составляет 1360 кг, масса боевой части — 481 кг, скорость полёта — 0,6–0,95 числа Маха (дозвуковая), максимальная дальность полёта — 500 км.

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Страны
Германия
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