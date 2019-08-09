"Нервная обстановка": в Германии оценили состояние бундесвера

СМИ Германии сообщили о критическом состоянии бундесвера

Немецкие СМИ пишут о критическом состоянии армии Германии, о чем свидетельствует оплошность федерального ведомства, по ошибке распространившего секретную информацию всем участникам тендера на поставку новых вертолетов, сообщают местные СМИ. В течение недели каждый день поступают сообщения о существенном ухудшении состояния бундесвера.

Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw), ответственное за оснащение бундесвера, случайно раскрыло секретные данные во время приобретении тяжелых вертолетов на сумму 5,6 млрд евро. Информация по ошибке была разослана не выбранным поставщикам, а всем участникам тендера. Как пишет Die Welt, это стало свидетельством критического состояния армии Германии.

В статье указано, что в ведомстве в Кобленце сейчас нервная и напряженная обстановка.

Оно насчитывает более 10 тыс. сотрудников, главная задача которых - оснащение вооруженных сил Германии эффективной и надежной техникой.

Автор статьи Торстен Юнгхольт призвал к решительным действиям в отношении этого ведомства, поскольку при закупках в Кобленце постоянно возникают "необъяснимые ошибки".

Он привел в пример случай с вертолетами, которые планировалось заменить уже десять лет. На вооружении бундесвера находится 71 вертолет CH-53 компании Sikorsky. Они были введены в эксплуатацию еще в 1970-е годы, поэтому неудивительно, что в дееспособном состоянии в прошлом году были только 16.

Теперь бундесвер обнародовал государственную тайну, передав ее оборонным концернам по всему миру.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что недавно на слушаниях в бундестаге обсуждались основные проблемы армии, которые были выявлены специальной инспекцией.

По его словам, уровень боеспособности техники, находящейся на оснащении бундесвера, оказался крайне низким. Особенно это касалось новых образцов техники. Он также сообщил ФАН о ситуации с новыми вертолетами MH-90, когда в воздух могли подняться только 20% техники. Эксперт подчеркнул, что такие ситуации возникали также с бронетанковой техникой и самолетами.

Немецкие военные считают, что такие случаи связаны не только с недостаточным финансированием, но и с кадровыми проблемами, отметил Мураховский.

"Специалисты технического профиля не очень стремятся к военной службе. Я напомню, что бундесвер является контрактной армией. Таким образом, имеется вообще проблема с желанием молодежи служить в рядах бундесвера. Бундесвер не конкурентен на рынке труда Германии. Отсутствие интереса к бундесверу среди молодежи объясняется непонятными политическими целями. Вроде бы, несмотря на всю пропаганду, немцы понимают, что на них никто нападать не собирается", - подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что бундесвер участвует в совместных операциях НАТО, к примеру, в Афганистане. К тому же, уровень зарплат и социальной поддержки, который предлагает бундесвер, не конкурирует с другими отраслями народного хозяйства Германии, поскольку за те же деньги можно работать с гораздо меньшим риском, пояснил эксперт.

В последнее время сообщения о плачевном состоянии немецкой армии поступают особенно часто. Накануне бундесвер сообщил, что в качестве меры предосторожности военные решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger из-за возможного дефекта крепежных болтов.

"Безопасность является приоритетом для бундесвера. По этой причине поступило распоряжение приостановить использование боевых вертолетов Tiger", - указали в пресс-релизе.

Информацию о возможном браке вооруженные силы Германии получили от представителей военно-промышленного комплекса. Предполагается, что для возобновления эксплуатации потребуется заменить крепежные части.

Журнал Spiegel уточнил, что ВС ФРГ располагают 53 вертолетами Eurocopter Tiger.

За день до этого уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс раскритиковал флот Германии. Он возмутился тем, что ВМФ страны еще никогда "не был меньше, чем сейчас". По его словам, флот должен насчитывать 15 фрегатов, а не восемь, как в настоящий момент.

В понедельник в газете Bild написали, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания Североатлантического альянса. НАТО рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год, а в Германии норму выполняют лишь 58% - 512 военнослужащих из 875. Издание объяснило такое явление нехваткой самолетов.

Кристина Сизова